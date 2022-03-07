Глава МВД Британии направила обращение о приостановке доступа России к системе Интерпола

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с просьбой приостановить доступ России к системе организации.

«Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе», — написала Пател в Twitter.

По её словам, действия России представляют угрозу для безопасности физических лиц и международного сотрудничества правоохранительных органов.

Ранее российское Министерство иностранных дел рассказало, что последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы.

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