Глава МВД Британии направила обращение о приостановке доступа России к системе Интерпола

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с просьбой приостановить доступ России к системе организации.

«Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе», — написала Пател в Twitter.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems. — Priti Patel (@pritipatel) March 6, 2022

По её словам, действия России представляют угрозу для безопасности физических лиц и международного сотрудничества правоохранительных органов.

Ранее российское Министерство иностранных дел рассказало, что последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы.