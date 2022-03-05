МИД России: британцы уже ощущают последствия необдуманных действий правительства Джонсона

Последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы, сообщило российское Министерство иностранных дел.

«Очевидно и то, что последствия необдуманных действий правительства Джонсона уже испытывают на себе простые жители Великобритании, столкнувшиеся с ростом экономической неопределённости, повышением цен на энергоносители и логистическими издержками, вызванными вынужденным ответным запретом на использование российского воздушного пространства для британских авиаперевозчиков», — говорится в заявлении.

Также эти неудобства спровоцированы и инициированным Лондоном разрывом других двусторонних связей, отметили в МИД.

«Нынешняя ситуация наглядно показывает всем ответственным членам международного сообщества истинное лицо властей Британии: цинизм, двойные стандарты, стремление грубо диктовать свою волю, а при нежелании безропотно и услужливо подчиниться и действовать в интересах Лондона — отказ от норм цивилизованного межгосударственного общения», — констатировали в ведомстве.

Как ранее заявили в Еврокомиссии, санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.