МИД России: британцы уже ощущают последствия необдуманных действий правительства Джонсона

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Последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы, сообщило российское Министерство иностранных дел.
МИД России: британцы уже ощущают последствия необдуманных действий правительства Джонсона
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Vlasova

«Очевидно и то, что последствия необдуманных действий правительства Джонсона уже испытывают на себе простые жители Великобритании, столкнувшиеся с ростом экономической неопределённости, повышением цен на энергоносители и логистическими издержками, вызванными вынужденным ответным запретом на использование российского воздушного пространства для британских авиаперевозчиков», — говорится в заявлении.

Также эти неудобства спровоцированы и инициированным Лондоном разрывом других двусторонних связей, отметили в МИД.

«Нынешняя ситуация наглядно показывает всем ответственным членам международного сообщества истинное лицо властей Британии: цинизм, двойные стандарты, стремление грубо диктовать свою волю, а при нежелании безропотно и услужливо подчиниться и действовать в интересах Лондона — отказ от норм цивилизованного межгосударственного общения», — констатировали в ведомстве.

Как ранее заявили в Еврокомиссии, санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.

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