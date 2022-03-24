ГА ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
ГА ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Соавторами резолюции являются несколько стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия.

Агентство напоминает, что гуманитарный проект, который изначально планировалось принимать в Совбезе, содержал осуждающие Россию политические оценки, как и нынешняя резолюция в Генассамблее, поэтому он был обречён на вето с российской стороны.

Принятая резолюция «требует немедленного прекращения боевых действий России против Украины».

В документе утверждается, что «военное наступление России» и его «гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями».

Постпред России Василий Небензя ранее заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.

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