ГА ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Соавторами резолюции являются несколько стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия.

Агентство напоминает, что гуманитарный проект, который изначально планировалось принимать в Совбезе, содержал осуждающие Россию политические оценки, как и нынешняя резолюция в Генассамблее, поэтому он был обречён на вето с российской стороны.

Принятая резолюция «требует немедленного прекращения боевых действий России против Украины».

В документе утверждается, что «военное наступление России» и его «гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями».

Постпред России Василий Небензя ранее заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.