Небензя: принятие западной резолюции по Украине в ООН осложнит урегулирование кризиса

Принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса, заявил на чрезвычайной спецсессии постпред России Василий Небензя.

Он назвал документ антироссийским. Как отметил дипломат, принятие резолюции осложнит урегулирование ситуации на Украине.

По его словам, документ «ободрит украинских переговорщиков и подтолкнёт их к сохранению сегодняшних нереалистичных позиций», которые не соответствуют ни ситуации на земле, ни необходимости устранения причин, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

РИА Новости отмечает, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.

Документ содержит и политические формулировки, подчёркивает агентство.