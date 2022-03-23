Небензя: принятие западной резолюции по Украине в ООН осложнит урегулирование кризиса
- © AP Photo / Mary Altaffer
Он назвал документ антироссийским. Как отметил дипломат, принятие резолюции осложнит урегулирование ситуации на Украине.
По его словам, документ «ободрит украинских переговорщиков и подтолкнёт их к сохранению сегодняшних нереалистичных позиций», которые не соответствуют ни ситуации на земле, ни необходимости устранения причин, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.
РИА Новости отмечает, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.
Документ содержит и политические формулировки, подчёркивает агентство.