Небензя: принятие западной резолюции по Украине в ООН осложнит урегулирование кризиса

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Принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса, заявил на чрезвычайной спецсессии постпред России Василий Небензя.
Небензя: принятие западной резолюции по Украине в ООН осложнит урегулирование кризиса
  • © AP Photo / Mary Altaffer

Он назвал документ антироссийским. Как отметил дипломат, принятие резолюции осложнит урегулирование ситуации на Украине.

По его словам, документ «ободрит украинских переговорщиков и подтолкнёт их к сохранению сегодняшних нереалистичных позиций», которые не соответствуют ни ситуации на земле, ни необходимости устранения причин, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

РИА Новости отмечает, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.

Документ содержит и политические формулировки, подчёркивает агентство.

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