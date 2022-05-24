«Утопить в локальных проблемах»: как США провоцируют Китай заявлениями о готовности поддержать Тайвань военными силами

Пекин выражает решительное несогласие в связи с заявлением президента США Джо Байдена о потенциальной военной поддержке Тайваня, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, вопрос статуса острова является сугубо внутренним делом Китая, который не потерпит вмешательства со стороны любых внешних сил. Он также подчеркнул, что Вашингтону стоит придерживаться принципа «одного Китая» и быть сдержанным в заявлениях, чтобы не эскалировать ситуацию в регионе. Вместе с тем в Белом доме поспешили заверить, что комментарий Байдена не означает изменения политики США в отношении острова. Эксперты полагают, что США используют Тайвань в качестве раздражителя для Китая и одновременно инструмента для сдерживания, так как под этим предлогом могут сулить Пекину всевозможные санкции.

Китай выразил решительный протест США в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности задействовать военную силу для защиты Тайваня в случае необходимости. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с заявлением США. Тайвань — неотъемлемая часть территории КНР, тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что по вопросам территориальной целостности и суверенитета Пекин не идёт ни на какие уступки и компромиссы и имеет возможности защитить свои интересы.

«Мы настоятельно советуем американской стороне надлежащим образом соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, а также придерживаться важного обязательства отказа от поддержки так называемой независимости Тайваня», — отметил Ван Вэньбинь.

Пекин также рекомендует Вашингтону быть очень осторожным в комментариях по тайваньскому вопросу и не посылать ложных сигналов, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Тайваньском проливе и не нанести серьёзного ущерба китайско-американским отношениям, добавил представитель МИД.

Резонансная ремарка

Напомним, Джо Байден 23 мая во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Токио выразил поддержку Тайваню. В частности, он ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, готов ли Белый дом задействовать войска для оказания Тайваню помощи в случае необходимости.

«Да. Мы взяли на себя такое обязательство», — заявил Байден, не уточнив, что это за обязательство.

При этом он признал, что США согласились с политикой «одного Китая». Однако, подчеркнул президент, это не означает допущение силового изменения статуса Тайваня.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида

AP

© Evan Vucci

«Идея о том, что его (Тайвань. — RT) можно захватить силой, просто неприемлема. Это дестабилизирует весь регион. Это будет очередным шагом, сравнимым с тем, что произошло на Украине», — сказал глава Белого дома.

Он также посоветовал Пекину иметь в виду ситуацию с Украиной и Россией, указав на санкции, с которыми сегодня столкнулась Москва после объявления спецоперации по защите Донбасса.

«Мы по-прежнему привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также намерены не допустить изменения статуса-кво в одностороннем порядке... Они (Китай. — RT) уже играют с огнём, подлетая так близко (к Тайваню. — RT) и проводя все эти учения», — указал Байден.

Представитель Белого дома при этом заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась. Вашингтон всё также придерживается политики «одного Китая» и одновременно обязательства поставлять острову военные средства для самообороны, закреплённого в Законе об отношениях с Тайванем.

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Американские политики не в первый раз пытаются проводить параллели между Украиной и Тайванем. В частности, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис 12 мая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Вашингтону «необходимо извлечь уроки из ситуации с Украиной и применить их к Тайваню».

«США намерены проследить за тем, чтобы у Тайваня были все необходимые средства для самозащиты», — сказала она.

В Китае же на любые попытки США затрагивать тему Тайваня всегда реагируют довольно остро. Так, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ян Цзечи в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 19 мая заявил, что если американская сторона будет упорно стремиться разыгрывать «тайваньскую карту», то это ещё больше обострит ситуацию.

«Китай непременно предпримет решительные меры для защиты своего суверенитета и безопасности, мы своё слово сдержим… Любые действия, из корыстных соображений наносящие ущерб коренным и долгосрочным интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обречены на провал. Не увенчаются успехом и любые попытки создания фракций или организации раскольнической конфронтации», — отметил он.

Провоцирование конфликта

Комментарии американского истеблишмента о территориях, которые своей собственность считает Китай, направлены на провоцирование Пекина, считают эксперты.

«Очевидно, что никакой прямой угрозы Тайваню сейчас нет, и в КНР никогда не заявляли, что собираются начинать какую-либо военную операцию. Однако США заинтересованы в том, чтобы выставить Китай агрессивной страной, поэтому исподволь и толкают его на допущение возможности применить силу против острова», — сказал в интервью RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

При этом он отметил некорректность попыток Вашингтона проводить параллели между ситуациями на Тайване и на Украине.

«У Тайваня и Украины разная природа конфликта. Тайвань никогда не высказывал каких-то негативистских и очевидно нацистских лозунгов против Китая, поэтому ситуации абсолютно не похожие. Более того, Китай давным-давно решил для себя, что тайваньскую проблему будет решать постепенно, путём мирного воссоединения. США же, по-видимому, пытаются навязать им «ускоренный» вариант, чтобы затянуть КНР в долгосрочный конфликт и тем самым ослабить её», — пояснил аналитик.

Тайваньские военные

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© Chiang Ying-ying

В свою очередь, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин в беседе с RT выразил мнение, что США используют тактику заявлений по Тайваню для сдерживания Пекина.

«Основное внимание США сегодня пока отвлечено на другие регионы мира, однако упускать из вида и азиатско-тихоокеанский регион там не хотят, хотя и не имеют возможности заняться им полноценно. Поэтому, скорее всего, делая заявления о поддержке Тайваня они, тем самым, пытаются Китай испугать и не допустить у него мысли атаковать интересный американцам Тайвань, хотя в экспертных кругах есть мнение, что у КНР сейчас для такой операции довольно неплохие шансы», — отметил он.

При этом, если же всё же Китай будет вынужден реализовывать военный сценарий, то Соединённым Штатам придётся посылать Тайваню свои войска, авиацию и флот, отмечают эксперты. В противном случае, удержать «независимость» острова им не удастся.

Как отметил Алексей Маслов, постоянные вбросы и резонансные заявления со стороны американского руководства не способствуют стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

«Подобные замечания ведут только к эскалации напряжённости и втягиванию в конфликт всё большего числа стран, а также стимулируют создание новых военных блоков и дестабилизируют торговые операции в АТР. Однако сегодня США заинтересованы любыми способами отвлечь внимание Китая от международной повестки, в которой идёт беспрецедентная атака на Россию. По их логике, если Пекин не поддержал западный курс на ослабление РФ, то его надо утопить в локальных проблемах», — резюмировал эксперт.