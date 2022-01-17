Пекинский разгон: что означает для России рекордный рост китайской экономики

В 2021 году экономика Китая выросла на 8,1%. Это значение стало максимальным за последние десять лет. По словам экспертов, страна сумела оперативно оправиться от последствий пандемии коронавируса за счёт инициатив властей: руководство страны оказывало финансовую поддержку бизнесу, снижало налоги и ослабляло ограничения на импорт товаров. Как полагают специалисты, оживление активности в Китае должно помочь экономикам других стран Юго-Восточной Азии быстрее преодолеть последствия кризиса. При этом текущее положение дел в КНР играет на руку России, уверены аналитики. Так, в 2021 году товарооборот Москвы и Пекина впервые приблизился к $147 млрд, а в ближайшие годы может преодолеть отметку $200 млрд.

В 2021 году объём валового внутреннего продукта Китая вырос на 8,1% — примерно до $18 трлн. Такие предварительные данные в понедельник, 17 января, опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

Достигнутые темпы роста китайской экономики стали максимальным с 2011 года и оказались выше прогнозов. В апреле власти КНР предполагали, что по итогам 2021-го объём ВВП страны увеличится более чем на 6%, а специалисты Международного валютного фонда оценивали показатель в 8%.

С января по декабрь прошлого года аграрный сектор азиатской республики вырос на 7,1%, а промышленное производство и сфера услуг прибавили 8,2%. Розничные продажи увеличились на 12,5% — до $6,9 трлн, а внешнеторговый оборот — на 30%, почти до $6,1 трлн.

Резкий рост показателей отчасти связан с общим восстановлением мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. По его словам, Китай остаётся важнейшим производственным центром мира и в 2021-м страна активно наращивала выпуск товаров, чтобы удовлетворить глобальный отложенный спрос.

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«Кроме того, свою роль сыграл статистический фактор. Речь идёт о так называемом эффекте низкой базы 2020 года. Тогда из-за повсеместных локдаунов можно было наблюдать резкое торможение китайской экономики, а в I квартале ВВП страны даже снижался на 6,8%. Поэтому уже в первой половине 2021-го мы увидели бурный экономический рост», — добавил Гринштейн.

Отметим, что в 2020 году в связи с последствиями коронавируса и карантинных ограничений темпы роста китайского ВВП замедлились с 6 до 2,2% — самого низкого уровня за более чем 40 лет. Впрочем, по итогам года азиатская республика стала единственной крупной экономикой мира, которая сумела избежать спада на фоне пандемии.

Активность в КНР начала быстро восстанавливаться за счёт действий китайского правительства, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Как отметил эксперт, положительную роль сыграла реализуемая властями стратегия двойной циркуляции. Программа подразумевает смещение акцентов в пользу именно внутреннего развития. В рамках инициативы банки выдают бизнесу большое число кредитов и не требуют их быстрого возврата. В результате деньги идут в оборот и производство.

«Пекин влил в экономику довольно большое количество ликвидности. Кроме того, были снижены налоги практически по всем областям: от налога на прибыль до НДС. Всё это, конечно, дало большой стимулирующий эффект», — подчеркнул Маслов.

Одновременно Китай начал увереннее открывать свой рынок для зарубежных товаров и услуг, добавил специалист. Так, если раньше республика преимущественно работала на экспорт, то теперь всё более весомую роль в развитии КНР начинает занимать импорт. Для этого власти снимают барьеры и вводят различные поощрительные меры.

Согласно прогнозу МВФ, в 2022 году объём ВВП Китая продолжит увеличиваться и прибавит порядка 5,6%. В последующие несколько лет темпы роста экономики будут оставаться вблизи 5%, уверены аналитики организации. При этом стабильное развитие Китая должно привести к ускоренному оживлению деловой активности в других странах Юго-Восточной Азии, считает Алексей Маслов.

«Китай в последнее время берёт на себя перераспределительную роль. То есть заказы, которые поступают в республику, в реальности производятся во Вьетнаме, в Индонезии или Малайзии. Пекин обеспечивает дальнейшую логистику. В целом многие страны сегодня, по сути, опираются на китайскую экономику. Поэтому ряд государств Азии, которые объединены так называемой бестарифной зоной, будут продолжать расти за счёт Китая», — добавил собеседник RT.

Взаимная выгода

Уверенное восстановление китайской экономики может положительно отразиться и на России, считают специалисты. В первую очередь эксперты объясняют это тесными торговыми связями между двумя странами. По данным китайского Госстата, в 2021 году товарооборот России и КНР увеличился почти на 36% и составил около $146,9 млрд. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

«Мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалёкой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд», — заявлял в декабре 2021 года Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Алексея Маслова, помимо традиционной торговли сырьевыми ресурсами, Россия начала активно поставлять в Китай свою сельскохозяйственную продукцию. Как объяснил специалист, в КНР большое внимание уделяется продовольственной безопасности, однако страна пока не может обеспечить себя соответствующими товарами в достаточном объёме.

«В Китае выросло так называемое поколение «среднего уровня жизни». У них уже другие потребности: они требуют органическую, качественную пищу, и Россия может обеспечить такие поставки. Помимо этого, мы сейчас начинаем поставлять и услуги. Обсуждаются новые формы развития туризма, туристических услуг, выход российских компаний на китайскую территорию», — добавил эксперт.

Legion-Media

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Как заявлял Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, двустороннее сотрудничество с Россией даёт «большие политические преимущества». Помимо увеличения товарооборота, стороны реализуют совместные стратегические проекты, расширяют масштаб расчётов в нацвалютах и оптимизируют структуру инвестиционного сотрудничества.

«Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся жизненно важных интересов другой страны, отстаивая своё национальное достоинство и общие интересы», — отмечал Си Цзиньпин.

По мнению Алексея Маслова, отсутствие санкционного и политического давления является одним из главных факторов развития экономических отношений между Россией и Китаем. На этом фоне в ближайшие годы инвестиционно-торговые связи двух государств продолжат расти, считает эксперт.

«Сегодня ряд крупных импортёров Китая сами же всячески препятствуют развитию нормальных взаимных торговых отношений. Речь идёт, например, о США, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому Пекин начинает активнее взаимодействовать с государствами, которые традиционно работали с Китаем довольно плотно, включая Россию. Так, если на протяжении последних лет существовало недопонимание российских и китайских производителей по формам взаимодействия в связи с рядом технических причин, то сейчас оно полностью преодолено», — заключил Маслов.