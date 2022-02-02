«Пирамида обязательств»: государственный долг США впервые достиг $30 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил $30 трлн. Показатель начал стремительно расти на фоне пандемии коронавируса и за последние два года увеличился примерно на $7 трлн. Эксперты объясняют это резко возросшими тратами Вашингтона на борьбу с последствиями COVID-19. На сегодняшний день общий размер задолженности Штатов почти на четверть превышает объём американской экономики. Как полагают специалисты, в связи с нехваткой денег в бюджете руководству США придётся и дальше увеличивать кредитную нагрузку, что в перспективе создаёт риски для финансовой системы страны.

По итогам января 2021 года государственный долг Соединённых Штатов достиг $30,01 трлн. Значение стало самым большим за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют материалы американского Министерства финансов.

Объём долговой нагрузки США начал стремительно расти на фоне пандемии коронавируса и за последние два года увеличился почти на треть. Так, ещё в начале 2020-го соответствующий показатель составлял около $23,2 трлн.

По последним оценкам, отношение американской задолженности к ВВП превышает 122%. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

«США традиционно наращивают заимствования для покрытия бюджетного дефицита. Этот процесс усилился с началом пандемии из-за масштабных денежных трат властей на поддержу бизнеса и социальной сферы, а также инвестиций в инфраструктуру», — объяснил в беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Согласно подсчётам бюджетного управления конгресса США, в 2020 финансовом году расходы американской казны превысили сумму денежных поступлений на $3,1 трлн, а в 2021-м — на $2,8 трлн. Соотношение дефицита бюджета и ВВП составило 15 и 12,4% соответственно. В последний раз власти страны сталкивались с такой нехваткой денег ещё во время Второй мировой войны.

Увеличению госдолга, в частности, способствовали действия Федеральной резервной системы США. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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«За время пандемии для стимулирования экономики Федрезерв напечатал около $5 трлн. Именно эти ничем не обеспеченные средства в основном и пошли на выплаты гражданам и разные программы поддержки бизнеса», — пояснил Деев.

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути предоставляя свои деньги в долг американской экономике.

Весной 2020-го ФРС США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв начал печатать доллары и в неограниченном объёме самостоятельно скупать трежерис на фондовом рынке. Таким образом, регулятор стал накачивать финансовую систему страны деньгами для оперативного восстановления экономики от последствий COVID-19.

«Решение внутренних проблем через выпуск новых денег и рост госдолга — давняя политика Штатов, которые наращивают свою задолженность десятилетиями. Сейчас госдолг — это пирамида государственных обязательств, по которым США расплатиться, конечно, не смогут. Однако и других вариантов стимулировать рост потребления, кроме как через печатание денег, у них нет», — отметил Артём Деев.

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Между тем эмиссия ничем не обеспеченных долларов уже стала одной из главных причин рекордного повышения цен в Штатах, отмечают эксперты. По последним данным Министерства труда США, в декабре годовая инфляция в стране ускорилась до 7% — максимального уровня за последние 40 лет. Для сдерживания цен ФРС придётся поднимать процентную ставку, однако такие действия могут оказать дополнительное давление на финансовую систему, уверены специалисты.

«На фоне роста инфляции Федрезерв уже объявил о планах повысить ставку. Это сделает кредиты более дорогими не только дня населения, но и для иностранных держателей американского долга, а также для самих США. В результате повышения ставки у Штатов дополнительно вырастут расходы на обслуживание собственного долга. Таким образом, нагрузка на бюджет усилится и возникнет необходимость новых заимствований», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Безлимитный тариф

Ещё в 2021 году в связи с ажиотажным ростом госдолга американские власти начали высказывать опасения по поводу возможности дефолта. Как заявлял президент страны Джо Байден, такое развитие событий могло бы обернуться для Соединённых Штатов «экономической катастрофой».

«Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — отмечал Байден.

В связи с возросшей угрозой дефолта правительству Соединённых Штатов пришлось вновь поднимать потолок долга. Так, в октябре 2021-го лимит был повышен до $28,9 трлн, а в декабре — до $31,4 трлн.

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Отметим, что потолок долга представляет собой искусственное ограничение, которое изначально создавалось для того, чтобы оберегать страну от чрезмерного заимствования. Между тем, как отмечает Александр Разуваев, в текущих условиях у Вашингтона не остаётся другого выхода, кроме как постоянно повышать лимит.

«США будут вынуждены и дальше поднимать потолок долга, но делать это бесконечно нельзя. Рано или поздно Вашингтону придётся либо как-то реструктуризировать задолженность, либо всё же провести дефолт, но тогда пострадают не только сами США, но и все крупные иностранные держатели долга. Речь идёт о Японии, Китае, Канаде и ряде других государств», — считает Разуваев.

Примечательно, что Россия ещё в 2018 году вышла из числа крупнейших держателей американского долга. Более того, в ноябре 2021-го Москва сократила вложения в трежерис до исторического минимума.

«На этом фоне в случае возникновения проблем с американским долгом Россия не ощутит какого-то болезненного эффекта. В целом же из-за высокой задолженности в ближайшие годы экономика Штатов вряд ли будет расти быстрыми темпами, особенно с учётом неизбежного повышения ставки. Таким образом, бюджет и дальше будет оставаться дефицитным, а Штаты продолжат занимать деньги», — заключил Александр Разуваев.