«Предмет политического торга»: как США пытаются избежать дефолта за счёт повышения потолка долга

Сенат США проголосовал за повышение потолка государственного долга почти до $29 трлн. Если бы инициативу не удалось согласовать, то уже в середине октября у Вашингтона могли бы полностью закончиться резервы, и Соединённые Штаты столкнулись с дефолтом, считают в Минфине страны. По мнению президента США Джо Байдена, последствия стали бы катастрофическими для экономики и доллара. Теперь же за счёт повышенного потолка госдолга американское правительство сможет покрывать свои расходы вплоть до начала декабря. После этого властям необходимо будет вновь повысить лимит, однако этому могут помешать политические разногласия республиканцев и демократов, считают специалисты.

Сенат конгресса США утвердил повышение лимита госдолга страны на $480 млрд — до $28,9 трлн. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Предполагается, что инициатива позволит правительству Соединённых Штатов покрывать расходы до 3 декабря. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, американский президент Джо Байден подпишет соответствующий законопроект после одобрения палатой представителей конгресса.

«Это желанный прогресс в предотвращении дефолта, который был бы разрушительным для нашей экономики и работающих семей», — прокомментировала повышение потолка долга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства Соединённых Штатов перед кредиторами. Власти страны занимают деньги для оплаты всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства, в свою очередь, идут на погашение бюджетного дефицита.

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Примечательно, что расходы американской казны стабильно превышают денежные поступления на протяжении последних 20 лет. За это же время государственный долг США увеличился почти в пять раз, и сегодня его объём превосходит размер всей экономики страны. По последним оценкам, соотношение задолженности Штатов к ВВП составляет около 125%. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

«По конституции США, предусмотрена установка специального лимита или потолка госдолга. Речь идёт об искусственном ограничении, созданном для того, чтобы оберегать страну от чрезмерного заимствования», — рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Ранее конгресс США регулярно повышал потолок госдолга, однако в 2019 году власти страны решили на определённое время полностью отказаться от любых ограничений. После этого рост долговой нагрузки страны заметно ускорился, особенно в условиях пандемии коронавируса.

31 июля 2021 года истёк срок временной заморозки потолка долга, и уже 1 августа был установлен новый лимит в размере $28,4 трлн. Отметим, что в настоящий момент задолженность Штатов уже незначительно превышает эту сумму. Более того, в сентябре глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о необходимости снова повысить потолок долга. В противном случае, по её словам, ресурсы ведомства могли бы полностью истощиться к 18 октября, что привело бы к дефолту.

Нештатная ситуация

Свои опасения по поводу возможного дефолта в начале октября высказывал и Джо Байден. По его словам, такое развитие событий могло бы обернуться для США «экономической катастрофой»

«Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — заявлял Байден.

Reuters

© Evelyn Hockstein

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств из-за отсутствия финансовых возможностей. США сталкивались с такой ситуацией ещё в 1979 году. Тогда власти не смогли своевременно договориться о повышении лимита. В конечном счёте потолок долга был повышен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму $120 млн. Таким образом, произошедший дефолт оказался техническим — временным.

«Фактически вопрос повышения потолка госдолга в США уже давно превратился в предмет политического торга. В 2011 году из-за этого Штаты вновь оказались на грани дефолта, и одно из тройки международных рейтинговых агентств впервые понизило кредитный рейтинг страны с высшего уровня ААА. Однако в последний момент стороны всё же пришли к компромиссу», — рассказала в интервью RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По её словам, сейчас республиканцы активно блокировали все попытки решить вопрос с потолком долга. Во многом это было использовано в качестве элемента борьбы с законопроектом Байдена о социальных расходах на $3,5 трлн.

«Республиканцы аргументируют свою позицию тем, что политика демократов ведёт к безответственному раздуванию расходов. Демократы же утверждают, что повышение потолка госдолга нужно для выполнения ранее принятых обязательств государства, в том числе и при администрации Дональда Трампа. Поэтому в декабре, когда подойдёт новый срок повышения потолка долга, ожидается не менее напряжённая борьба», — подчеркнула Ольга Беленькая.

Как полагают специалисты, стороны вновь будут вынуждены найти компромисс, поскольку наступление дефолта, особенно затяжного, может обернуться серьёзным ударом для экономики. Речь идёт о вынужденном отказе от финансирования госрасходов, обвале денежного рынка, начале рецессии и падении доверия к доллару со стороны международного финансового сообщества.

«Для того, чтобы сдержать эти риски, американским политикам придётся договариваться друг с другом. При этом теперь Байдену будет тяжелее провести некоторые инфраструктурные проекты, а также придётся искать компромисс с республиканцами, например, увеличить финансирование традиционно республиканских штатов», — считает Александр Абрамов.