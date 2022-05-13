«Режим экономических репрессий»: как Киев планирует конфисковывать собственность резидентов России и Украины

Верховная рада приняла законопроект, разрешающий государству изымать имущество лиц, поддерживающих спецоперацию ВС РФ. Как отмечается в документе, инициатива направлена на «препятствование использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины». Весной киевские власти приняли ряд законов по конфискации активов и частной собственности, которая принадлежит как россиянам, так и гражданам Украины. По мнению экспертов, главная цель такой политики Киева — создание новых инструментов борьбы с политической оппозицией и нелояльными гражданами. Кроме того, аналитики объясняют эту инициативу режима Зеленского коррумпированностью украинских элит, получивших дополнительный способ обогатиться.

Украинские депутаты приняли законопроект №7194 «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц».

Как сообщается на сайте Верховной рады и странице Facebook* спикера парламента Руслана Стефанчука, документ разрешает государству по решению суда конфисковать имущество физических и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию ВС РФ. В поддержку законопроекта проголосовали 308 депутатов.

«Целью этого законопроекта является препятствование использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины и привлечение активов, которые являются основой для деятельности, направленной на подготовку, разжигание и ведение агрессивной войны (включая агрессивную пропаганду), для усиления обороны Украины и возмещения нанесённого ущерба», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Под поддержкой спецоперации подразумеваются действия, которые якобы создали угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины.

«Война всё спишет»

Законопроект №7194 был зарегистрирован 23 марта и утверждён ещё 21 апреля. Однако президент Украины Владимир Зеленский не стал его подписывать и вернул в парламент на доработку. В частности, он призвал депутатов ввести более чёткие критерии лиц, имущество которых может быть конфисковано.

В итоговом документе говорится, что новая инициатива властей Украины должна распространяться на физических лиц и организации, которые были уличены в вооружённой борьбе, терроризме и в финансовой поддержке преступлений против украинского государства.

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В партии «Слуга народа» уточнили, что документ предусматривает упрощённую процедуру конфискации активов и имущества в первую очередь подпавших под санкции россиян. Вырученные деньги планируют направлять на восстановление и компенсацию ущерба Украине.

Также в политсиле отметили, что новая инициатива может помочь в конфискации собственности председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, хотя у него нет российского паспорта.

Киевский режим подозревает политика в госизмене и содействии терроризму. По информации украинских властей, в конце февраля он сбежал из-под домашнего ареста и был задержан 12 апреля. После этого Лычаковский районный суд Львова изменил оппозиционеру меру пресечения на пребывание под стражей без возможности внесения залога.

О том, что законопроект №7194 должен поспособствовать конфискации активов Медведчука, говорил и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Чиновник уточнил, что принудительному изъятию может подвергнуться собственность политика за рубежом, которую он оценил в «миллиарды гривен».

Виктор Медведчук после задержания

Legion-Media

Впрочем, по данным открытых источников, о якобы имеющемся у Медведчука иностранном имуществе известно немного. В основном оппозиционному политику принадлежали акции украинских промышленных предприятий. Из зарубежной собственности ему приписывается яхта Royal Romance. В марте Лычаковский районный суд Львова арестовал судно, а затем передал его Агентству по розыску и менеджменту активов. Сейчас яхта находится в Хорватии. Украинские власти планируют выставить её на продажу.

Как полагают опрошенные RT эксперты, законопроект №7194 направлен главным образом на борьбу с нелояльными киевскому режиму гражданами, находящимися как на Украине, так и за её пределами.

Напомним, что, помимо ОПЗЖ, украинские власти преследуют блогера, журналиста и политика Анатолия Шария. 4 мая он был задержан в Испании местными правоохранителями по запросу СБУ.

5 мая суд королевства отпустил блогера под подписку о невыезде. Как и Медведчук, Шарий подозревается в госизмене. С начала марта он находится в базе розыска МВД Украины.

20 марта по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на Украине была запрещена деятельность 11 политических сил, в том числе Партии Шария и ОПЗЖ. В мае фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» официально ликвидировали, о чём сообщил в своём Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Зеленский и до спецоперации активно занимался зачисткой от конкурентов, избавлялся от политиков, партий и СМИ, которые выступали за диалог с Россией и Донбассом. После 24 февраля этот процесс перешёл в новую фазу. Зеленский исходит из той логики, что война якобы всё ему спишет», — сказал в комментарии RT эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его словам, украинский президент продолжает закручивать гайки, несмотря на то что в политическом и информационном поле страны практически отсутствует возможность высказывать какие-либо альтернативные точки зрения на ситуацию в республике.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, в свою очередь, обращает внимание на то, что, помимо борьбы с инакомыслием, законопроект №7194 направлен против граждан Украины, которые сотрудничают с Россией и поддерживают спецоперацию ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Киевский режим даёт понять, что будет любыми способами наказывать всех украинцев, проявивших солидарность с Россией. Это могут и рядовые граждане. Все они автоматически становятся предателями и лишаются многих прав, в данном случае — права на частную собственность», — подчеркнул Суздальцев в беседе с RT.

С его точки зрения, с помощью новой инициативы и других мер Киев пытается бороться с хорошо зарекомендовавшей себя практикой создания военно-гражданских администраций на территориях, занятых российской армией после 24 февраля.

«Известно, что должности в военно-гражданских администрациях занимают украинские граждане, которые пытаются как можно быстрее восстановить нормальную жизнь. Их работа поддерживается местным населением, и Киев, безусловно, очень раздражает такое положение дел. Режим Зеленского стремится не допустить перехода представителей местной власти и населения на сторону РФ. За любые проявления симпатии к России украинцы будут жёстко наказываться», — считает Суздальцев.

«По заветам Шухевича»

По словам Александра Дудчака, с началом спецоперации киевский режим существенно расширил практику конфискации активов и имущества, рассчитывая таким образом не только подавить инакомыслие, но и заработать на изъятии чужой собственности.

Так, 12 мая на сайте Рады опубликован указ Зеленского и соответствующее решение СНБО о принудительном изъятии на территории страны таких прав собственности России и её резидентов, как 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих госкорпорации «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), которыми владеет Сбербанк России.

Кроме того, конфискуются активы в виде прав требования долга ВЭБ.РФ к ПАО «Проминвестбанк» (ПИБ) на 0,93 млрд гривен и Сбербанка к АО «Международный резервный банк» (МР банк) на 14,9 млрд гривен.

Напомним, что ПИБ и МР банк принадлежат российским финучреждениям. В ВЭБе и Сбербанке заявили, что намерены обжаловать действия украинских властей в международных судах.

Напомним, в середине апреля правительство Украины поддержало предложение Нацбанка национализировать 26 млрд гривен (более 55 млрд рублей) активов украинских «дочек» российских кредитных организаций.

Как напоминают эксперты, фундаментальной основой политики киевского режима в области конфискации российской собственности стал подписанный Зеленским 10 марта 2022 года закон о принципах принудительного изъятия объектов РФ и её резидентов на территории Украины.

Этот документ предоставил властям возможность национализировать имущество «по мотивам общественной необходимости» и без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества РФ принимает СНБО, а затем утверждает президент.

1 апреля Верховная рада приняла поправки к этому закону. Украинские депутаты расширили перечень лиц, собственность которых подлежит национализации. Имущественные санкции были распространены не только на граждан и организации РФ, но и на лиц, «тесно связанных» с Россией.

Офис Проминвестбанка в Киеве

РИА Новости

Андрей Суздальцев говорит, что принятые Киевом новые законы в сфере конфискации имущества противоречат нормам международного права.

«Что касается вопросов конфискации и национализации, то во многом политика Киева объясняется коррумпированностью элит. Для них это ещё один способ обогатиться под лозунгами борьбы с «агрессором» и восстановления страны. Я сомневаюсь, что бюджет Украины получит большие деньги от этих мероприятий», — говорит Суздальцев.

Александр Дудчак считает, что последние законодательные инициативы киевского режима направлены на создание «режима экономических репрессий» против России и «неблагонадёжных граждан».

«Больше всего поражает, как Киев действует в отношении своих же граждан, лишая их конституционных прав. Из-за этих законов под ударом может оказаться кто угодно. Скорее всего, на Украине расцветёт доносительство. Это поможет осуществлять «фильтрацию» граждан по националистическим заветам Романа Шухевича», — резюмировал Дудчак.

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