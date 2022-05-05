«Преследование за инакомыслие»: украинский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании по запросу СБУ

Правоохранительные органы Испании по запросу СБУ задержали украинского блогера, журналиста и политика Анатолия Шария, которого киевские власти подозревают в госизмене. Испанский суд постановил оставить блогера на свободе под подписку о невыезде. По мнению экспертов, задержание Шария демонстрирует, как преследуются те, кто открыто говорил о преступлениях киевского режима.

Правоохранительные органы Испании задержали украинского блогера, журналиста и лидера «Партии Шария» Анатолия Шария. Об этом заявила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. СБУ подозревает Шария в государственной измене.

В ведомстве отметили, что задержание провели сотрудники правоохранительных органов Испании при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами.

Согласно сообщению СБУ, Шарий на Украине является подозреваемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, предположительно, действовал по заказу иностранных структур.

Полиция Испании подтвердила RT задержание Анатолия Шария в городе Таррагона по международному ордеру.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Испании, Шарий был задержан в Таррагоне сотрудниками национальной полиции.

Позже стало известно, что судья постановил оставить Шария на свободе под подписку о невыезде. Данную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании. Блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании.

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Шарий неоднократно выступал с критикой киевских властей. Так, в ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что подозревает Шария в совершении государственной измены. По версии следствия, Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искажённую информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

Также в феврале 2021 года под предлогом борьбы с пропагандой «страны-агрессора» киевские власти ввели санкции против нескольких украинских телеканалов, а позднее распространили ограничительные меры на издание «СТРАНА.ua» и медиаресурсы Шария. В августе 2021 года СНБО ввёл санкции против Анатолия Шария и его супруги Ольги, которые утвердил Владимир Зеленский.

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT отметил, что задержание Шария лишний раз демонстрирует, как преследуются те, кто открыто говорил о преступлениях киевского режима.

«Конечно, такие люди неудобны киевской власти. Формула проста: рассказываешь о происходящем как есть — значит, подозреваешься в госизмене. СБУ не преминёт лишить возможности говорить тех, кто критикует политику официального Киева, и найдёт их даже в демократичной Испании, которая не оказалась достаточно надёжной страной для того, чтобы уберечься от преследования за инакомыслие», — отметил он.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак высказал мнение, что, если блогера выдадут Украине, «ничего хорошего ему не светит».

«Мы могли видеть по Медведчуку: если они позволяют себе такое, можем себе представить, что ждёт Шария. Будем надеяться, что у испанцев хватит совести не участвовать в этих политических разборках нацистов со своими гражданами. Европа не хочет замечать, что на Украине творится жесточайший террор», — заметил он.

Схожее мнение RT высказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

«Задержание Шария в Испании — подтверждение кампании по охоте на ведьм, которую Украина ведёт против общественных деятелей, запрещая политические партии и СМИ, не допуская какую бы то ни было реальную оценку событий и их предпосылок. Структуры Шария в последнее время активно занимались гуманитарной помощью жителями Украины. Он старался критически подходить ко всему. Власти Украины ведут противоправную деятельность под флагом «госизмен» и «коллаборационизма», — сказала она.

По её мнению, на Западе перестают говорить о «свободе слова», вместо этого берут курс на затыкание ртов, солидаризируясь с Украиной.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале сказала, что задержание Шария противозаконно и нацелено на запугивание независимых журналистов.

«Данное решение является абсолютно противозаконным и политически мотивированным, направленным на запугивание всех, кто ещё способен иметь своё мнение, которое отличается от официальных версий», — отметила она.