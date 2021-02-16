СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточняют, что лидеру партии объявили подозрение по статьям «Государственная измена», а также «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности».
Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».
В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.