СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене

Служба безопасности Украины заявила, что подозревает в совершении государственной измены лидера политсилы «Партия Шария» Анатолия Шария.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточняют, что лидеру партии объявили подозрение по статьям «Государственная измена», а также «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности».

Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.