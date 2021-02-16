СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене

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Служба безопасности Украины заявила, что подозревает в совершении государственной измены лидера политсилы «Партия Шария» Анатолия Шария.
СБУ подозревает лидера украинской партии в госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточняют, что лидеру партии объявили подозрение по статьям «Государственная измена», а также «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности».

Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

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