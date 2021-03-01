Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении Партии Шария по подозрению в нарушении правил регистрации политических партий.

Об этом говорится на сайте украинской спецслужбы.

«В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что данная статья УК Украины касается подделки документов, печатей, штампов и бланков, а также «сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов».

«Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования», — добавляется в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что спецслужба подозревает главу украинской политсилы «Партия Шария» Анатолия Шария в совершении государственной измены. В настоящий момент на Украине он объявлен в государственный розыск.