СБУ возбудила дело в отношении Партии Шария

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении Партии Шария по подозрению в нарушении правил регистрации политических партий.

Об этом говорится на сайте украинской спецслужбы.

«В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что данная статья УК Украины касается подделки документов, печатей, штампов и бланков, а также «сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов».

«Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования», — добавляется в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что спецслужба подозревает главу украинской политсилы «Партия Шария» Анатолия Шария в совершении государственной измены. В настоящий момент на Украине он объявлен в государственный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить