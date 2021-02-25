СБУ ходатайствует о задержании и экстрадиции главы украинской партии

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Служба безопасности Украины (СБУ) ходатайствует о задержании и экстрадиции главы украинской политсилы «Партия Шария» Анатолия Шария.
СБУ ходатайствует о задержании и экстрадиции главы украинской партии
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание Шарий.net в своём Telegram-канале. 

«В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения — содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что спецслужба подозревает Шария в совершении государственной измены.

В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

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