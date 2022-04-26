Замминистра иностранных дел ЛНР — о трудностях возвращения региона к мирной жизни

Несколько городов Луганской Народной Республики остаются заблокированы Вооружёнными силами Украины, но в подконтрольных России населённых пунктах люди постепенно возвращаются к мирной жизни, их быт налаживается. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. В беседе с RT она также рассказала о главных на сегодняшний день проблемах республики — тяжёлой гуманитарной ситуации и трудностях при эвакуации мирных жителей из горячих точек.

— Анна, как вы можете охарактеризовать ситуацию в республике сейчас?

— На освобождённых территориях, где был минимум боевых действий, всё не быстро, но налаживается. На линии боевых столкновений, а это города Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, есть проблемы. Там очень тяжёлая гуманитарная и человеческая ситуация, потому что погибло много мирного населения. Людей хоронят во дворах и где придётся. Часть жителей остаются под властью Вооружённых сил Украины и нацбатов, которые продолжают применять тактику живых щитов. Основная проблема сейчас — это горячие точки.

Анна Сорока

— Людям, которые находятся на линии соприкосновения, оказывается гуманитарная помощь?

— По мере возможности, конечно. Куда можем, даже под обстрелами, мы пытаемся её доставить. Но туда можно заехать только «в железе», то есть мы доставляем грузы на военной технике. И забираем людей оттуда тоже на военной технике.

Каждая поездка связана с огромным риском. Людей потихонечку вывозим, но остаются лежачие, и мы понимаем, что они просто умирают от неоказания необходимой им медицинской помощи.

— Где размещают эвакуированных с пострадавших территорий? Какая помощь им оказывается?

— У нас открыто 62 пункта на территории Луганской Народной Республики. Размещаем по всей территории, где есть приемлемые условия проживания: в общежитиях, учебных заведениях... сейчас всё переоборудовано в пункты приёма беженцев.

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Там оказывается медицинская помощь, готовится горячая еда, раздаются средства гигиены. Все гуманитарные грузы, которые доставляет МЧС, идут на обеспечение этих 62 пунктов.

— А сколько всего людей сейчас проживает на территории ЛНР?

— До начала спецоперации было около 1,4 млн человек. Когда к ЛНР присоединились освобождённые территории, которые были под оккупацией, стало больше 2 млн жителей.

Сейчас тяжело называть какие-то цифры, потому что жизнь перевернулась с ног на голову.

Раздача гуманитарной помощи для жителей города Рубежное в ЛНР

РИА Новости

© Алексей Майшев

— Есть ли проблема пропавших без вести?

— Точной цифры по без вести пропавшим нет. Мы считаем, что их более 500, но это с теми, кто, возможно, находится в плену.

— Какие государства, кроме России, за последние восемь лет оказывали республике гуманитарную помощь?

— Кроме России, никто не оказывал.

— А международные организации?

— Итальянские общественники привозили еду, стройматериалы. Из Германии и Сербии оказывали политическую и общественную поддержку.

— С момента начала боевых действий в 2014 году удалось восстановить работу основных предприятий республики?

— Конечно. Тепловозостроительный завод заработал у нас. Не в полном виде, но отдельные его части, цеха заработали.

Стахановский завод ферросплавов работал всё это время, как и молокозаводы и мясное производство. Но есть проблема сбыта продукции, сейчас обеспечиваем только внутренний рынок.

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