«Попытка спровоцировать»: как развивается ситуация вокруг Приднестровья

Военно-политический нейтралитет Молдавии является фикцией, а её территория освоена и контролируется НАТО. Такое мнение высказал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его словам, на фоне региональных процессов наиболее реалистичным вариантом завершения приднестровского конфликта является «развод» с Кишинёвом. Как считает Игнатьев, целью недавних терактов в республике было провоцирование паники среди населения, а также дестабилизация ситуации на берегах Днестра. Эксперты отмечают, что Запад не оставляет идею разморозить конфликт в регионе.

Военно-политический нейтралитет Молдавии является фикцией, а территория республики освоена и контролируется НАТО. Такое мнение высказал глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Территория РМ (Республики Молдова) освоена и контролируется НАТО. Декларируемый военно-политический нейтралитет Молдовы является фикцией — в РМ уже действуют три постоянных центра НАТО, с 2006 года реализуется индивидуальный план действий партнёрства Молдова — НАТО (актуализирован на 2022—2023 годы). Согласно плану развития национальной армии РМ на 2020—2030 годы, осуществляется активный переход ко второму этапу полной модернизации по стандартам НАТО», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

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По его мнению, на фоне динамично развивающихся глобальных и региональных процессов, включая интеграцию Молдавии и Румынии, наиболее реалистичным вариантом завершения приднестровского конфликта является цивилизованный «развод» Молдавии с регионом.

При этом, как отметил Игнатьев, «крайне важно, чтобы любые проекты были реализованы исключительно мирным путём на основании мандата, выданного народом».

Курс на дестабилизацию

Глава МИД Приднестровья прокомментировал и недавние теракты на территории непризнанной республики. Главной целью этих провокаций он назвал разжигание паники среди местных жителей.

«Главной целью этих терактов, скорее всего, было провоцирование панических настроений у граждан Приднестровья», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Повреждённое здание МГБ Приднестровья в Тирасполе

РИА Новости

© Пресс-центр МВД ПМР

По его словам, задача руководства республики — «не допустить такого развития событий».

Напомним, что 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе. Как сообщили в МВД непризнанной республики, были выбиты окна и началось возгорание. Пострадавших в результате атаки не было.

На следующий день в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва, в результате которых были выведены из строя две самые мощные антенны Приднестровского радиотелецентра. Обе вышки ретранслировали российское радио.

26 апреля президент ПМР Вадим Красносельский провёл заседание Совета безопасности, в ходе которого стало известно, что также была атакована воинская часть в районе села Парканы.

В связи со сложившейся ситуацией в республике был введён «красный» уровень террористической опасности, согласно которому в состояние готовности приводятся силы и средства для контртеррористической операции, усиливается охрана объектов, на которых повышена вероятность терактов, и ужесточается контроль за передвижением транспорта через границы региона.

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Впоследствии, 27 апреля, стало известно об инциденте со стрельбой в районе складов возле села Колбасна, расположенного неподалёку от границы с Украиной. Там находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе.

Комментируя этот эпизод, Игнатьев отметил, что сейчас склады охраняются в режиме максимальной бдительности.

«Пока обстановка в районе Колбасны остаётся контролируемой. Однако любые провокации вокруг данного объекта чрезвычайно опасны. Ущерб в случае детонации хранящихся там боеприпасов может оказаться колоссальным для всех — материальный, экономический, экологический», — подчеркнул глава МИД Приднестровья.

Он предупредил, что в случае экстренной ситуации на складе в селе Колбасна «пострадает не только Приднестровье, но также территории Молдавии и Украины».

«Как представляется, руководство соседних с нами республик не может этого не понимать. Приднестровье делает всё от него зависящее, чтобы избежать обострения и напряжённости», — констатировал Игнатьев.

После терактов президент ПМР Вадим Красносельский высказал предположение, что за их организацией может стоять Украина.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут на Украину», — считает Красносельский.

Он призвал Киев «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов» на территории Приднестровья. Кроме того, Красносельский попросил Кишинёв не поддаваться на провокации.

«Мощнейший процесс переустройства мира»

Приднестровье обрело фактическую независимость от Молдавии в начале 1990-х, а после попытки Кишинёва силой вернуть контроль над регионом завязались ожесточённые бои, достигшие своего апогея в июне 1992 года, когда развернулось сражение за Бендеры — главный порт и крупный железнодорожный узел на правом берегу Днестра.

Кровопролитный вооружённый конфликт в Приднестровье был остановлен благодаря вводу в республику российского миротворческого контингента. Сейчас миротворческую миссию в ПМР выполняют военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ).

Тирасполь, Приднестровье

Gettyimages.ru

© Andrea Mancini/NurPhoto

Действующий президент Молдавии Майя Санду выступает за вывод миротворцев из Приднестровья и утверждает, что они были направлены в регион якобы для того, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.

Как считает редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, процесс политической интеграции Молдавии с Румынией очевиден и Приднестровье в этом вопросе оказалось в подвешенном состоянии.

«Президент Молдавии сказала, что решение приднестровского конфликта может быть только в политическом контексте. Соответственно, те провокации, которые совершались с большой долей вероятности с украинской стороны в отношении Приднестровья, — это была попытка спровоцировать появление ещё одной стороны конфликта и ослабить действия российской армии», — говорит аналитик.

С такой оценкой согласен и военный политолог Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

«До этого довольно продолжительное время поступала информация о том, что Румыния активно взаимодействует с Молдавией в направлении интеграции и включения её территории в состав Румынии. Естественно, что подобного рода непростая операция не может производиться без ведома НАТО, то есть без ведома Брюсселя, потому что Румыния, как член альянса, самостоятельно практически не может принимать подобного рода решения», — пояснил эксперт.

Подобная ситуация и без того является непростой ввиду статуса ПМР и ещё больше осложняется в контексте событий на Украине, отметил Кошкин.

«Есть силы, которые бы хотели разморозить конфликт в Приднестровье и интегрировать его в общую картину широкомасштабного столкновения на Украине. Это инициируется Вашингтоном, в это вкладываются большие деньги. Многие годы проводилась целенаправленная работа и в Румынии, и в Венгрии, и в Польше — всё в контексте событий, организованных вокруг Украины», — подчеркнул Кошкин.

Он не исключает, что Приднестровье может стать «новой точкой военно-политических изменений» в мире.

«Идёт мощнейший процесс переустройства мира, и естественно, что именно в этом регионе главную роль играет Российская Федерация. В противном случае будет вакханалия, и влияние тут окажет политика гегемона из Вашингтона, приоритетная цель которой — политическое и экономическое подавление Европы», — заключил эксперт.