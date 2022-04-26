В Приднестровье взорвали две антенны регионального радиоцентра

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В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра, ретранслировавшего российское радио.
В Приднестровье взорвали две антенны регионального радиоцентра
  • Legion-Media

Уточняется, что никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

«Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 06:40, второй в 07:05... По данным на 09:00, известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая полумегаваттная. Обе ретранслировали радио России», — говорится в заявлении ведомства.

К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе.

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