«Финальная стадия проработки»: в МО заявили о подготовке провокации с применением оружия массового поражения на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о трёх сценариях, которые США могут использовать для обвинения России в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их союзники по НАТО перешли к финальной стадии проработки таких провокаций. По мнению экспертов, Западу нужен новый фейк, чтобы демонизировать Россию и держать в напряжении европейского обывателя.

Соединённые Штаты совместно с другими странами НАТО перешли к заключительному этапу подготовки на Украине провокаций, связанных с применением оружия массового уничтожения (ОМУ) и последующим обвинением в этом российской стороны. Соответствующие сведения были в субботу, 23 апреля, обнародованы Минобороны РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнёрами по НАТО перешёл к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она отметила, что первоначальный план Вашингтона заключался в экономическом давлении на Россию, которое должно было заставить Москву «полностью пересмотреть законные интересы в области обеспечения безопасности».

«Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически — к играм за красной линией. Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них — на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток», — подчеркнула Захарова.

Причиной этому стало вскрытие незаконного сотрудничества США и властей Украины в сфере создания бактериологического оружия, добавила представитель МИД.

«Когда доказательства были предъявлены, американцы не могли продолжать отпираться и Виктория Нуланд под присягой подтвердила наличие биолабораторий США на Украине на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Теперь же Вашингтон решил перебить повестку и приступил к подготовке проведения страшной акции, жертвами которой могут стать как российские военнослужащие, так и мирное население Украины», — заявила дипломат.

По её словам, подготовка к этим провокациям перешла в активную стадию в конце марта.

Уже определены подконтрольные Западу организации, которые будут «расследовать» обстоятельства «применения» оружия массового поражения, которое якобы использует Россия, отметила дипломат. Также США плотно работают с Красным Крестом и планируют исключить Россию из Организации по запрещению химического оружия, добавила Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Три сценария

В ходе субботнего брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов сообщил, что США могут использовать три различных сценария для обвинения Москвы в применении ОМУ на Украине.

По его словам, наиболее вероятным является вариант постановочного инцидента «под чужим флагом».

«Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения либо инсценировке «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения», — пояснил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ добавил, что такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Киева и Харькова. Также возможна провокация на объектах ядерной энергетики, в частности на находящейся под российским контролем Запорожской АЭС. По словам Кириллова, 21 апреля на одном из блокпостов была остановлена колонна из десяти автомобилей с опасным грузом, которая направлялась на АЭС.

Также по теме Минобороны России выявило конкретных лиц, причастных к биологической программе на Украине Специалисты Министерства обороны России узнали имена конкретных должностных лиц, которые участвовали в создании компонентов...

Кроме того, киевский режим рассматривает вариант нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем Приднепровском химическом заводе в Днепропетровской области, сообщил Кириллов. По его словам, Минобороны РФ располагает документами, которые подтверждают критическое состояние хранилищ и нецелевое расходование выделенных ЕС средств на содержание этого объекта.

Второй сценарий предполагает максимально скрытное применение оружия массового поражения в малых объёмах, чтобы подавить сопротивление в рамках решения конкретной оперативной задачи. Как пояснил Кириллов, этот вариант рассматривался для реализации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, однако приказ президента Владимира Путина отменить штурм предприятия сорвал провокацию.

Наименее вероятен, по мнению экспертов Минобороны, третий вариант, который предусматривает открытое применение ОМУ на поле боя в случае неспособности противника добиться успеха обычным вооружением и средствами. Этот вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, уточнил Кириллов.

По его словам, высокая вероятность инсценировки применения химоружия подтверждается поставками на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином, что свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического типа.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал ещё в сентябре 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В то же время США остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая до сих пор обладает внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ (672,5 т), подчеркнул Кириллов.

Позднее в Межведомственном координационном штабе сообщили о подготовке украинскими спецслужбами провокации в районе одесского порта Южный с применением ядовитых веществ.

«Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских вооружённых сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 м от военного объекта. Для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 года из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 т), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты», — заявили в штабе.

Повышенная готовность

России следует серьёзно подготовиться к возможной провокации со стороны Украины и Запада, учитывая многочисленные вбросы и фейки, которые уже были сделаны с их стороны, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Такие провокации мы видели и в Буче, и в Краматорске, где был удар «Точкой-У», которую назвали «Искандером» и приписали российским вооружённым силам. В информационном пространстве уже создано ожидание того, что Россия якобы применяет оружие массового поражения. Осталось только сделать постановочный ролик. Почему? Потому что кровавая постановка в Буче уже сошла, Краматорск уже сошёл, нужно подпитать ситуацию новой провокацией, для того чтобы держать в напряжении европейского обывателя, который сегодня уже начинает испытывать и холод, и голод, и отсутствие энергии, и повышение тарифов», — пояснил аналитик в комментарии RT.

США уже прибегали к подобным провокациям в Сирии, где подконтрольные им группы инсценировали химические атаки, напомнил редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. При этом Вашингтону всё равно, что это нанесёт огромный вред мирным гражданам Украины, добавил собеседник RT.

«США занимаются исключительно экономическими вопросами и компенсацией своих внутренних проблем за счёт поставки вооружений на Украину, опустошением арсеналов НАТО и ожиданием дивидендов, которые им будут выплачивать за поставленную военную помощь следующие власти Украины. Поэтому в данном случае для них все средства хороши: чем кровавее конфликт, тем больше шансов заставить Европу вкладываться в него», — подчеркнул эксперт.

Также по теме «У Америки есть глобальный проект»: политолог о биолабораториях США на Украине Политолог и публицист Абдель Масих аш-Шами в разговоре с RT высказался по поводу биолабораторий США на Украине. По его мнению, Америка...

При этом никакая убедительная доказательная база Соединённым Штатам и их союзникам по НАТО для таких провокаций не нужна, считает Литовкин.

«Они даже спрашивать никого не будут, просто заявят, что это сделала Россия, — и всё. США в последнее время вообще не оперируют какими-то доводами и логическими цепочками — просто выдвигают обвинения без доказательств. Эти фейки потом рассыпаются как карточные домики, но им всё равно», — сказал военный эксперт.

И в этой ситуации не стоит рассчитывать на объективность ООН и других международных организаций, добавил Литовкин. Коллективный Запад будет следовать версии, которую озвучат США, несмотря на любые нестыковки и доказательства обратного.

«Уже был прецедент, когда украинские диверсанты атаковали Чернобыльскую АЭС после того, как она была занята российскими ВС. Зачем атаковать ядерную электростанцию? Для того чтобы провести на ней теракт и сказать, что это силы РФ взорвали объект. Украина очень близко к Европе, и любое облако химических, биологических или радиоактивных отходов быстро достигнет европейских государств. После такой провокации американцы будут разговаривать со своими сателлитами в ЕС совершенно с другой позиции. Киев же в этом предприятии — просто разменная монета», — подытожил эксперт.