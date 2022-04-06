«Не заботится о глобальных социально-экономических последствиях»: в МИД упрекнули Запад из-за антироссийских санкций
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- © Konstantin Kokoshkin
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06 апреля 2022
В забор посольства России в Бухаресте врезался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
После столкновения машина загорелась, водитель погиб. Румынские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
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Канада включила в санкционные списки страны по России ещё девять человек, в числе которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон, сообщает ТАСС со ссылкой на документ канадского правительства.
Также в список добавлены начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент «Марафон Групп» Александр Винокуров.
Попавшим в санкционные списки заморозят возможные активы в Канаде и запретят въезд в страну.
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Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, сообщила о приостановке деятельности в РФ.
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Американские фермеры рассказали RT, что после введения антироссийских ограничений они столкнулись с нехваткой удобрений и существенным подорожанием топлива.
«Немалая часть используемых нами удобрений поставлялась из России и с Украины. Как и немалая часть нефти и газа», — рассказали они.
Уточняется, что сейчас на заправках галлон (около 3,8 л) бензина стоит $4,50, а галлон дизельного топлива — $5,50.
Фермеры выразили опасения, что могут не найти удобрений даже за высокую цену.
«Если взять территории в глубине США, да и в глубине стран по всему миру, будь то Австралия, Бразилия или страны Африки, то удобрения там заметно дороже и могут быть вообще не так доступны», — поделились земледельцы.
Цена на азотные удобрения в Соединённых Штатах за последние несколько недель выросла на 43%.
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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США введут новые антироссийские санкции 6 апреля. Они направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий, а также включают в себя запрет на все новые инвестиции в Россию.
«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — сказала она.
По её словам, России придётся выбирать между объявлением дефолта и истощением оставшихся долларовых резервов.
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Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в разговоре с РИА Новости отметил, что Запад не заботится о последствиях введённых против России санкций.
«Понимаем, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом коллективного Запада, который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа, при этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введённых против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», — сказал он.
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Уважаемые читатели RT, мы начинаем текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.