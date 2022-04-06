«Не заботится о глобальных социально-экономических последствиях»: в МИД упрекнули Запад из-за антироссийских санкций

Коллективный Запад не задумывается о последствиях введённых против России санкций, заявили в МИД, отметив, что от рестрикций страдают энергетический, финансовый и продовольственный сектора мировой экономики. Ранее в Белом доме анонсировали очередные финансовые ограничения, которые, в частности, запретят новые инвестиции в РФ.

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