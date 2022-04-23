Захарова: США и НАТО перешли к финальной стадии проработки провокаций на Украине

США в координации с партнёрами по НАТО перешли к финальной стадии проработки провокаций на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнёрами по НАТО перешёл к финальной стадии проработки провокаций на Украине», — написала Захарова в Telegram.

Она уточнила, что подобные провокации «должны убедить мировое сообщество в применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.

Он также отметил, что отмена приказа о штурме «Азовстали» в Мариуполе сорвала один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине.