Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения

Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвал один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, на Западе рассматривали три сценария провокаций с применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.

«Второй (сценарий. — RT) — максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», — сказал он.

Приказ Верховного Главнокомандующего по отмене штурма предприятия сорвал планы Пентагона.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что штурм «Азовстали» в Мариуполе потребовал бы три-четыре дня.

Президент Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал отменить его.

При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы «муха не пролетела».