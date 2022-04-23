Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения

Короткая ссылка
Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвал один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения
  • globallookpress.com

По словам Кириллова, на Западе рассматривали три сценария провокаций с применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.

«Второй (сценарий. — RT) — максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», — сказал он.

Приказ Верховного Главнокомандующего по отмене штурма предприятия сорвал планы Пентагона.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что штурм «Азовстали» в Мариуполе потребовал бы три-четыре дня.

Президент Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал отменить его.

При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы «муха не пролетела».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить