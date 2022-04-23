Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения
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По словам Кириллова, на Западе рассматривали три сценария провокаций с применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.
«Второй (сценарий. — RT) — максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», — сказал он.
Приказ Верховного Главнокомандующего по отмене штурма предприятия сорвал планы Пентагона.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что штурм «Азовстали» в Мариуполе потребовал бы три-четыре дня.
Президент Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал отменить его.
При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы «муха не пролетела».