Минобороны: Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.
Минобороны: Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия
  • РИА Новости

«Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии», — сказал он.

По словам Кириллова, американским ведомством уже определён порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.

Он отметил, что принципиальное значение будет иметь быстрый сбор доказательной базы на месте происшествия: изъятие образцов, опрос свидетелей, фото- и видеодокументирование.

Ранее в Минобороны России подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

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