Минобороны России выявило конкретных лиц, причастных к биологической программе на Украине

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Специалисты Министерства обороны России узнали имена конкретных должностных лиц, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине.
Минобороны России выявило конкретных лиц, причастных к биологической программе на Украине
  • globallookpress.com

«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», — сообщило российское Минобороны.

Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков, отметили в министерстве.

«Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — напомнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также обратили внимание на то, что Киев всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

Информацию Министерства обороны России 31 марта заслушают на первом заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий под руководством США на Украине.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

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