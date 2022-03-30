Минобороны: Киев рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации», — сказал он.

Информацию Министерства обороны России 31 марта заслушают на первом заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий под руководством США на Украине.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.