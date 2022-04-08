Минобороны России: украинские боевики планируют взорвать хранилища с химикатами в Авдеевке

Боевики украинских националистических формирований заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке, они планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики.

AP

© Rodrigo Abd