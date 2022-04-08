Минобороны России: украинские боевики планируют взорвать хранилища с химикатами в Авдеевке
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Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами», — заявили там.
Также 6 апреля в Минобороны предупредили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области, там заминировано хранилище со 120 т хлора.