МО России: СБУ готовит взрыв хранилища с хлором в Харьковской области
- РИА Новости
«По подтверждённой информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ», — сказали в министерстве.
Сотрудники СБУ заминировали на территории производственного объединения «Химпром» хранилище со 120 т хлора, отметило ведомство.
Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, пояснили в Минобороны.
21 марта Министерство обороны России назвало спланированной провокацией утечку аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах.
Как подчеркнули в ведомстве, Москва предупреждала о минировании завода националистами ещё 19 марта.