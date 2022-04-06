МО России: СБУ готовит взрыв хранилища с хлором в Харьковской области

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Киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области, там заминировано хранилище со 120 т хлора, сообщило российское Минобороны.
МО России: СБУ готовит взрыв хранилища с хлором в Харьковской области
  • РИА Новости

«По подтверждённой информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ», — сказали в министерстве.

Сотрудники СБУ заминировали на территории производственного объединения «Химпром» хранилище со 120 т хлора, отметило ведомство.

Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, пояснили в Минобороны.

21 марта Министерство обороны России назвало спланированной провокацией утечку аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах.

Как подчеркнули в ведомстве, Москва предупреждала о минировании завода националистами ещё 19 марта.

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