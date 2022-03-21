Минобороны России назвало провокацией националистов утечку аммиака в Сумах

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Министерство обороны России назвало спланированной провокацией утечку аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах. Как подчеркнули в ведомстве, Москва предупреждала о минировании завода националистами ещё 19 марта.
Минобороны России назвало провокацией националистов утечку аммиака в Сумах
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались «не в сторону города», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что ещё 19 марта министерство официально предупредило о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации, чтобы затем обвинить Россию в якобы применении «химического оружия».

«Вооружённые силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ», — подчеркнул он.

Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах российские военные получили при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.

«За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несёт прямую ответственность киевский националистический режим», — подытожил Конашенков.

19 марта в Минобороны предупредили, что националисты в ряде населённых пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в этом российских военных.

В частности, в Сумах на химзаводе «Сумыхимпром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области.

Кроме того, в посёлке Котлярово в Николаевской области боевики завезли в здание местной начальной школы ёмкости с токсичными химикатами.

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