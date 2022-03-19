Минобороны России: националисты готовят провокации с ядовитыми веществами на Украине

Националисты в ряде населённых пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России», — сказал он.

Кроме того, в посёлке Котлярово в Николаевской области боевики нацформирований также готовят провокации с применением ядовитых химических веществ.

«Для этого в здание местной начальной школы уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — отметил Мизинцев.

Он добавил, что российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных провокациях украинских властей.

«Всё это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики», — добавил генерал.

16 марта российское Минобороны сообщило, что ведомству достоверно известны планы СБУ при поддержке стран Запада осуществить провокации с применением ядовитых веществ против мирных жителей на Украине, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении химического оружия.