Минобороны России: СБУ при поддержке Запада готовится к провокации с ядовитыми веществами
- AFP
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Хочу официально заявить: в подразделениях российских вооружённых сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов», — подчеркнул он.
Конашенков напомнил, что Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.
Он добавил, что для пресечения провокаций украинских националистов российские военные на освобождённой территории берут опасные объекты под контроль.
Так, например, среди захваченной в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации есть подробная карта территории Украины с объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.
«Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — заявил представитель Минобороны.
12 марта в Пентагоне заявили, что в Вашингтоне не увидели конкретных признаков, указывающих на «возможное применение Россией» на территории Украины химического оружия.