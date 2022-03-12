В США не увидели признаков возможного применения Россией на Украине химоружия

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В Вашингтоне не увидели конкретных признаков, указывающих на возможное применение Россией на территории Украины химического оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«У меня нет никакого конкретного признака, чтобы о нём говорить... Мне не о чем сообщать в плане конкретных химико-биологических средств России внутри Украины», — цитирует Кирби ТАСС.

В ООН ранее заявили об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

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