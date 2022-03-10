В ООН заявили об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине

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Возможное применение химического оружия на Украине будет серьёзным нарушением международного права, но ООН не располагает информацией по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине
  • РИА Новости

«Очевидно то, что применение химического оружия в любом конфликте и в любой ситуации является значительным нарушением международного права», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

По его словам, в ООН нет информации, кроме той, которая была сообщена о возможном применении.

Как уточняется, «применение химического оружия будет незаконным и серьёзным нарушением международного права».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.

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