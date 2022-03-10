В ООН заявили об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине

Возможное применение химического оружия на Украине будет серьёзным нарушением международного права, но ООН не располагает информацией по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Очевидно то, что применение химического оружия в любом конфликте и в любой ситуации является значительным нарушением международного права», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

По его словам, в ООН нет информации, кроме той, которая была сообщена о возможном применении.

Как уточняется, «применение химического оружия будет незаконным и серьёзным нарушением международного права».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.