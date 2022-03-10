В ООН заявили об отсутствии данных о возможности применения химоружия на Украине
- РИА Новости
«Очевидно то, что применение химического оружия в любом конфликте и в любой ситуации является значительным нарушением международного права», — цитирует ТАСС Дюжаррика.
По его словам, в ООН нет информации, кроме той, которая была сообщена о возможном применении.
Как уточняется, «применение химического оружия будет незаконным и серьёзным нарушением международного права».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.
Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.
Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.