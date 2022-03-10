РХБЗ: лаборатории США у границ России разрабатывают доставку биооружия посредством летучих мышей

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Он обратил внимание на то, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России — в районах черноморского побережья и на Кавказе.

Кириллов добавил, что проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в сотрудничестве с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

Ранее сообщалось, что российскому Министерству обороны стали известны подробности «проекта UP-4», который реализовывался с участием США и лабораторий из Киева, Харькова и Одессы.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал RT сообщения о деятельности биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не имеют химических или биологических лабораторий на территории Украины.

По словам Прайса, США полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и биологическом оружии, нигде не разрабатывают такое оружие и не обладают им.