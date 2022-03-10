МО России: на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц

Короткая ссылка
Российскому Министерству обороны стали стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием США и лабораторий из Киева, Харькова и Одессы. Он был рассчитан на период до 2020 года, а целью проекта было изучение возможности распространения особо опасных инфекций с помощью мигрирующих птиц, маршруты которых пролегают в том числе через территорию России.
МО России: на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

«Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла», — сказал он.

Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, поэтому в рамках проекта было изучено 145 биологических видов, отметил Кириллов.

«При этом были выявлены как минимум два вида перелётных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы», — добавил начальник войск РХБЗ.

Также Пентагон на Украине интересовался насекомыми-переносчиками, которые способны распространять особо опасные инфекции.

10 марта стало известно, что полученные Минобороны России сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В частности, полученные данные свидетельствуют о работах с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить