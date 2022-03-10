Начальник РХБЗ: Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций

Пентагон на Украине интересовался насекомыми-переносчиками, которые способны распространять особо опасные инфекции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания», — сказал Кириллов.

По его словам, были проанализированы материалы, которые подтверждают факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей, в том числе с блохами и клещами.

Также Кириллов заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.