Начальник РХБЗ: Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций
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«Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания», — сказал Кириллов.
По его словам, были проанализированы материалы, которые подтверждают факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей, в том числе с блохами и клещами.
Также Кириллов заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.