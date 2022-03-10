РХБЗ: США уже эвакуировали из лабораторий Украины большую часть документации

США уже эвакуировали из лабораторий Украины большую часть документации и баз данных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

«По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в г. Львове», — рассказал он.

По его словам, не исключена вероятность перемещения «части коллекции» на территорию Польши.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.