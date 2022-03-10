Россия получила данные о ведущей роли США в военно-биологических исследованиях на Украине

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Полученные Министерством обороны России сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
Россия получила данные о ведущей роли США в военно-биологических исследованиях на Украине
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Об этом он сообщил на брифинге после анализа документов, которые касаются военно-биологической деятельности США на территории Украины.

«Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины», — сообщил Кириллов.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В частности, полученные данные свидетельствуют о работах с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории.

Целью финансируемых Пентагоном биологических исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, отмечали в министерстве.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия.

Как следствие, Совет Госдумы поддержал предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ОБСЕ с призывом о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

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