ГД обратится в ООН, ПАСЕ и ОБСЕ с призывом расследовать работу лабораторий США на Украине

Совет Госдумы поддержал предложение спикера палаты парламента Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

«Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации — ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ — о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта», — сказал Володин.

Он подчеркнул важность того, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в неё.

Также в Госдуме России проработают вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

Как отметил Володин, представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях.

В Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения на Украине конвенции о запрете биологического оружия.