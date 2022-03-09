В ГД намерены создать комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине

В Госдуме России проработают вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», — заявил Володин.

По его словам, заместителю председателя Думы Ирине Яровой поручат в течение 10 марта проработать вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

Совет Думы это предложение поддержал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В российском МИД отметили, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвали это инструментом прямой угрозы России.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.