Наличие на Украине биолабораторий под руководством США полностью меняет роль Вашингтона, это инструмент прямой угрозы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

«Если 24 февраля Минздрав Украины уже направил соответствующие указания биолабораториям по всей территории Украины, это значит, был включён, это значит, пришёл в реализацию, в движение план на случай чрезвычайного развития событий», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что такие лаборатории являлись пунктами американских военных экспериментов в биологической сфере.

«Это полностью меняет картину вовлечённости США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране», — подытожила Захарова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.