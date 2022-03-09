В МИД назвали угрозой для России наличие на Украине биолабораторий США
- РИА Новости
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.
«Если 24 февраля Минздрав Украины уже направил соответствующие указания биолабораториям по всей территории Украины, это значит, был включён, это значит, пришёл в реализацию, в движение план на случай чрезвычайного развития событий», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что такие лаборатории являлись пунктами американских военных экспериментов в биологической сфере.
«Это полностью меняет картину вовлечённости США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране», — подытожила Захарова.
Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.