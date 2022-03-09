Антонов: США боятся подтверждения нарушения конвенции о биологическом оружии

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

«Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — заявил Антонов, его слова приводит посольство в Telegram.

В ходе спецоперации ВС России «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы», сообщил он.

«Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — отметил Антонов.

В Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.