Минобороны России: на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Минобороны России: на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов
  • РИА Новости

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами», — сказал он.

Он уточнил, что документы указывают на то, что США намеревались вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — подчеркнул Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В Пентагоне сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

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