В Пентагоне прокомментировали информацию о биолабораториях США на Украине

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Информация Минобороны России о том, что США используют биолаборатории на Украине для разработки оружия, не соответствует действительности, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
В Пентагоне прокомментировали информацию о биолабораториях США на Украине
  • globallookpress.com

«Российский сюжет об использовании американцами биолабораторий на Украине для разработки биологического оружия смехотворен и не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В российском МИД отметили, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвали это инструментом прямой угрозы России.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.

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