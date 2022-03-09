В Пентагоне прокомментировали информацию о биолабораториях США на Украине
- globallookpress.com
«Российский сюжет об использовании американцами биолабораторий на Украине для разработки биологического оружия смехотворен и не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
В российском МИД отметили, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвали это инструментом прямой угрозы России.
Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.