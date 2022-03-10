В Госдепе опровергли наличие американских биологических лабораторий на Украине

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не имеют химических или биологических лабораторий на территории Украины.

«США не владеют никакими химическими или биологическими лабораториями на Украине», — говорится в заявлении.

По словам Прайса, США полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и биологическом оружии, нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием.

«Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В Пентагоне сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

В Госдуме России проработают вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.