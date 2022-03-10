Шульгин назвал работу лабораторий на Украине подготовкой плацдарма для агрессии США против России

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал сообщения о деятельности биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Шульгин назвал работу лабораторий на Украине подготовкой плацдарма для агрессии США против России
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«Ситуация неприглядная для США получается. Они раскинули сеть этих лабораторий на территории Украины, на территории других бывших советских республик явно в попытках сдерживать Россию и готовить плацдарм для агрессии против нашей страны», — сказал Шульгин.

Ранее в российском Минобороны заявили, что более 30 лабораторий в Харькове, Полтаве и во Львове проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

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