Шульгин назвал работу лабораторий на Украине подготовкой плацдарма для агрессии США против России

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал сообщения о деятельности биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

«Ситуация неприглядная для США получается. Они раскинули сеть этих лабораторий на территории Украины, на территории других бывших советских республик явно в попытках сдерживать Россию и готовить плацдарм для агрессии против нашей страны», — сказал Шульгин.

Ранее в российском Минобороны заявили, что более 30 лабораторий в Харькове, Полтаве и во Львове проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.