Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Кириллов сообщил, что с Украины за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных украинских областей, относящихся к славянскому этносу.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — отметил он в ходе брифинга.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.