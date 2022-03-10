В РХБЗ допустили, что США планируют создать поражающие определённые этнические группы биоагенты

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.
В РХБЗ допустили, что США планируют создать поражающие определённые этнические группы биоагенты
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Кириллов сообщил, что с Украины за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных украинских областей, относящихся к славянскому этносу.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — отметил он в ходе брифинга.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.

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