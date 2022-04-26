В Приднестровье объявлен «красный» уровень террористической опасности

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«Красный» уровень террористической опасности объявлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
В Приднестровье объявлен «красный» уровень террористической опасности
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте лидера ПМР Вадима Красносельского.

«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении.

26 апреля президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совбеза из-за нескольких взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе 25 апреля.

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