В Приднестровье объявлен «красный» уровень террористической опасности
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте лидера ПМР Вадима Красносельского.
«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении.
26 апреля президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совбеза из-за нескольких взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
Серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе 25 апреля.