В Приднестровье объявлен «красный» уровень террористической опасности

«Красный» уровень террористической опасности объявлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте лидера ПМР Вадима Красносельского.

«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении.

26 апреля президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совбеза из-за нескольких взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе 25 апреля.