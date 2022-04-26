Президент Молдавии созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совбеза из-за нескольких взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

«Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнётся в 13:00», — говорится в сообщении.

После заседания президент выступит с заявлением для прессы.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья в Тирасполе.