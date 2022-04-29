«Все эти годы Кишинёв глух и слеп»: глава МИД Приднестровья Игнатьев — об истории республики и отношениях с Молдавией

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в интервью RT рассказал о предпосылках образования непризнанной республики на территории Приднестровья, об отношениях с Молдовой и векторе внешней и внутренней политики ПМР. По его словам, сейчас в регионе возникла большая напряжённость в связи с терактами и информационной войной. Правительство республики делает всё, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить паники.

— Какова история Приднестровья до распада СССР?

— Исторически Приднестровье никогда не было частью Молдовы или Румынии. Северная часть Приднестровья когда-то было частью Речи Посполитой. Южная — Татарской Орды. Затем эти территории стали частью Российской Империи. Южная часть входила в Херсонскую губернию, а северная — в Подольскую. После революции 1917 года территория Приднестровья осталась в сфере влияния зарождающейся советской государственности. Была создана Одесская советская республика. А правый берег Днестра — Бессарабия — с 1918 года был оккупирован королевской Румынией. В 1924 году Приднестровье вошло в состав Украинской ССР в виде Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики — МАССР. Она стала основой для появления советской Молдавии. Столицей МАССР вначале была Балта, потом Котовск. С 1929 по 1940 год — Тирасполь. По сути, Приднестровье явилось первоосновой новейшей государственности Республики Молдова. В этот период здесь был открыт первый университет, активно развивалась промышленность. Такого бурного роста промышленного потенциала в советский период, который происходил в МАССР, не было в Бессарабии, где население преимущественно занималось сельским хозяйством.

В 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа, и в 1940 году Советский Союз выставил ультиматум королевской Румынии с предложением уйти с территории Бессарабии. На что румынская сторона была вынуждена согласиться, потому что у неё не было сил противостоять СССР. И в 1940-м году эту территорию присоединяют к территории МАССР. Бессарабию интегрируют в производственные мощности Приднестровья. Столицу переносят в Кишинёв. Создаётся Молдавская социалистическая республика.

В 1941 начинается Великая Отечественная война. Опять возвращается уже королевская Румыния как сателлит гитлеровской Германии. А на этой территории создаётся Губернаторство Транснистрия Румынии, в рамках которого проводятся этнические чистки. Десятки тысяч людей были уничтожены.

Фактически период совместного существования Приднестровья и Бессарабии, нынешней Молдовы — это советское время. Скрепами для этого были коммунистическая идеология, единая партия, единый советский народ. Конечно, это цементировало.

Бессарабия, которая стала в одночасье Молдавской ССР, усилиями всего Советского Союза превратилась в цветущий сад.

Красивая республика, расположенная на юго-западе СССР, была своего рода витриной Союза. Румыния по сравнению с советской Молдавией, выглядела совершенно блёкло в тот период.

22.09.1966. Молдавская ССР. Работницы виноградарского совхоза на сборе урожая

РИА Новости

© Фред Гринберг

— Как произошло отделение Молдавской союзной республики от СССР?

— В конце 1980-х годов активную силу набирали процессы распада Советского Союза. В этот период кишинёвские элиты при помощи румынских политиков начали строить мононациональное государство. В 89-м году начали активно культивировать националистический фактор. Была создана националистическая организация Народный фронт Молдавии, который заявлял о том, что Молдавия только для молдаван, а молдаване, на самом деле, не молдаване, а румыны. И единственный язык — это румынский язык. Все остальные должны либо учить румынский язык, либо уезжать с этой территории. Русские и украинцы, которые фактически и создали МССР своим трудом, инженеры, учителя, интеллигенция, оказались оккупантами. Руководство Верховного Совета Молдавской ССР приняло проект закона о языке, где заявлялось о том, что должен быть только румынский язык. Кроме того с 23 июня 1990 было решено признать незаконным факт создания МССР.

— Что в этот момент происходило в самом Приднестровье?

— 2 сентября 1990 года, после того как молдавским парламентом были приняты решения, мы провели съезды депутатов всех уровней, городов, районов Приднестровья, и провозгласили Приднестровье. Но не как независимое государство, а как союзную республику в составе СССР. И первое название Приднестровья было Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика. Она была провозглашена 2 сентября 1990 года, когда ещё существовал Советский Союз. Молдова уже фактически вышла оттуда, пытаясь строить своё государство как второе румынское.

— Именно тогда появилась на карте Приднестровская Молдавская республика?

— Очень важно понимать, что юридически именно молдавская сторона подготовила правовые основания для правосубъектности и независимости Приднестровья. Потому что, по сути, она разделила наши территории до момента их объединения в 1940 году. А следующим решением в августе 1991-го года была принята Декларация о суверенитете, где Молдова также ни слова не говорит о Приднестровье. Они говорят о том, Советский Союз незаконно создал МССР, что пакт Молотова-Риббентропа не имеет никаких последствий, что румынский язык главный в Молдове. Эти правовые основания разделили наши государства, вернули всё к историческому состоянию, когда мы исторически жили раздельно. Но руководство Молдовы осознало, что совершило политическую и юридическую ошибку, по сути, отторгнув Приднестровье.

— Как начался вооружённый конфликт в Приднестровье?

— Молдавские власти, разрушив советское прошлое, продолжали претендовать на территории, которые им достались в советское время. Они решили Приднестровье подчинить своему контролю. Первые боевые действия начались ещё в 1991 году. Провокации были связаны с террористическими актами против приднестровцев, многие из которых были депутатами Верховного Совета союзной Молдавской республики. Было совершено нападение на военный городок, где жили семьи российских офицеров. Мы вынуждены были их защищать. А в марте 1992 года Молдова развязала активную фазу конфликта против Приднестровья, который усиливался. И 19 июня 1992 года было осуществлено вторжение в город Бендеры, который был разрушен.

01.07.1992. Республика Молдова. Конфликт в Приднестровье. Защитники Бендер

РИА Новости

© И. Зенин

Кровопролитному конфликту конец положила российская миротворческая операция. 21 июля 1992 года президентами Российской Федерации и Молдовы, в присутствии президента Приднестровья было подписано соглашение о принципах урегулирования вооружённого конфликта. А уже 29 июля в Бендеры и в республику были введены российские миротворцы. С того момента у нас появилась зона безопасности, которая действует и сегодня. В июле мы будем отмечать 30-летие уникальной по своей эффективности и успешности миротворческой операции в Приднестровье, которая проводится под эгидой России. В её составе три контингента: приднестровский, молдавский и, конечно же, российский.

— Как складывались отношения Молдовы и Приднестровья после установления мира?

— Приднестровье было готово сохранить общий народно-хозяйственный комплекс, созданный СССР. Поэтому в 1993 году парламент Приднестровья принял постановление о том, что мы создаём, вместе с Молдовой, Приднестровскую Молдавскую конфедерацию. И оно существовало до 2006 года, пока представители ОБСЕ не заявили о том, что урегулирование отношений между Молдовой и Приднестровьем по этой формуле невозможно, что права и интересы жителей Приднестровья могут быть учтены в рамках унитарного государства Молдова. Хотя любой объективный анализ показывал, что не может Молдова стать унитарной в границах советского времени. Нельзя вернуть советский период. Нет больше скрепляющих элементов в виде единой партии, единого языка, единого государства. Необходимо искать новые, более реалистичные способы взаимодействия и мирного добрососедства. Но молдавская сторона отказывалась.

На протяжении 30 лет мы ведём переговоры с Молдовой, и все эти годы Кишинёв глух и слеп. Он не желает учитывать позицию приднестровской стороны и её международных партнёров.

За эти годы у нас подписано порядка 200 соглашений, которые молдавская сторона не исполняла. Был подписан Московский Меморандум в 1997 году, где у Приднестровья юридически были свои права, свои государственные атрибуты, право на свободу внешнеэкономической деятельности, флаг, герб, гимн. Был план Примакова. Был проект Дмитрия Козака в 2003 году. Потом был украинский план Ющенко в 2005 году. От него Молдова тоже отказалась и приняла односторонний закон, определяя статус Приднестровья как часть Молдовы.

Тирасполь

globallookpress.com

© Monika Skolimowska / dpa

Этот закон имеет определённую юридическую силу в законодательном поле Молдовы. И Молдова до сих пор не отменила этот закон. А это очень важно. Потому что, согласно этому закону, Молдова не может вести переговоры с Приднестровьем. То есть, любой представитель Молдовы, который ведёт переговоры с Приднестровьем, нарушает собственное законодательство. В 2012 году Кишинёв опять вернулся за стол переговоров в международном формате 5+2. Но последнее заседание прошло в октябре 2019 года в Братиславе. И с того момента больше встреч не было.

— На ПМР оказывается экономическое давление?

— Молдова с 2006 года с помощью Украины усиливала меры экономического давления на Приднестровье. У нас по полгода не работали предприятия. До сих пор нет прямой телефонной связи с Молдовой. Не решены вопросы землепользования. С 2019 года по настоящее время полностью заблокирована возможность работы со счетами наших предприятий, открытых в молдавских банках. Мы торгуем с Молдовой, получаем молдавскую валюту. У нас приднестровский рубль, у них — молдавский лей. Но мы не можем молдавский лей конвертировать в иностранную валюту, потому что молдавские банки запрещают эти операции. Фактически мы накапливаем леи, которыми не можем воспользоваться.

Сейчас Молдова воспользовалась ситуацией на Украине, и организовала полную блокаду, запрещая доступ в Приднестровье продуктов питания, лекарств, средств защиты растений, удобрений. Заблокировала работу крупнейшего металлургического завода в Приднестровье. В настоящее время у нас взаимоотношения с Молдовой находятся в очень низкой точке, и ситуация, к сожалению, продолжает деградировать.



— Каков основной вектор внешней и внутренней политики ПМР?

— Изначально Приднестровье определилось, что наш вектор пророссийский. Мы сохранили всё то лучшее, что было в период Советского Союза. Мы не строим этнократическое государство, мы строим многонациональное государство, уважая другие народы, другие культуры и языки. У нас есть три фактора, составляющих нашу национальную идею: мы формируем единый приднестровский народ; мы строим социально ориентированное государство; мы добиваемся международного признания. Мы с самого начала создавались на демократических методах. У нас было семь референдумов. В Молдове — ни одного. Никто не спрашивал молдавский народ, куда они хотят идти. А мы — спрашивали.

На референдуме в 17 сентября 2006 года 97% людей определились, что мы строим независимое государство с последующим возможным присоединением к России. Но, в первую очередь, мы строим независимое государство. И это основной вектор, который мы реализуем на практике. И это сильно беспокоит Запад.

Я считаю, что у Приднестровья есть все необходимые основания, для того чтобы быть международно признанным государством, одним из правопреемников советской МССР. Так же как и Бессарабия является правопреемником, так же и Приднестровье является правопреемником. Более того, наше государство первично, по отношению к молдавскому.

— Сколько сейчас людей проживают в Приднестровье? Каков их национальный состав?

— По последней переписи 2015 года у нас проживало 475 тыс. человек. За последние два месяца в Приднестровье прибыло более 25 тыс. беженцев с Украины. Среди них около 700 детей. У нас есть образовательные учреждения на украинском языке, где дети прибывшие с Украины смогут учиться в том языковом пространстве, которое для них является наиболее комфортным. В целом, в Приднестровье проживают представители более 70 национальностей и народностей.

— Молдавский и румынский — это один язык?

— На самом деле, румынского языка не существовало. Был молдавский язык на основе кириллической графики. Это язык, которому сотни лет. Но и Румынии, как таковой, не существовало до второй половины XIX века. Но сегодня эксперты лингвисты считают, что молдавский — это некий диалект румынского языка. Молдова собственный язык не культивирует. И на уровне парламента, на уровне Конституционного Суда, Декларацией о независимости определено, что у них румынский язык. Молдавский язык на кириллической графике сохранился только в Приднестровье. У нас три официальных языка — русский, украинский и молдавский. И это тот самый язык, на котором написаны богослужебные книги, молдавские поэмы XIV-XVI веков, и так далее. В 2008 году молдавский язык был исключён из международного каталогизатора языков, ICO. Юридически молдавского языка нигде документально не существует. Есть некий диалект румынского языка. В 2013 году в Молдове был принят закон, что у них государственный только румынский язык.

Молдавские рабочие

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© Pragher / ullstein bild

— В Молдове Приднестровье называют Транснистрией. Почему?

— Румынские идеологи, которые дали толчок современной государственности Молдовы, построенной на румынской идентичности, называют Приднестровье так, как называли эти территории румыны и гитлеровская Германия в период оккупации.

Транснистрия — это территория, на которой происходили убийства евреев, цыган, коммунистов. Где были чудовищные жертвы. Это наименование является для нас оскорбительным. Мы не можем смириться с тем, что нашей земле дали название, которое использовалось в Третьем Рейхе.

Это сильно оскорбляет еврейскую часть населения. Потому что для еврейского народа Транснистрия означает Холокост, трагедию, боль. Еврейские общественные организации, и международные, и приднестровские, неоднократно обращались к молдавскому руководству, с призывом прекратить так называть. Но власти Молдовы продолжают использовать этот термин. Кстати, в документах переговорного процесса западные представители, в частности, ОБСЕ, остерегаются называть нас Транснистрией. Они добавляют там отдельные буквы и получается Трансднеестрия, привязывая это к Днестру. Но всё равно звучание негативное. Поэтому мы всех призываем не использовать этот термин, он исключительно ангажированный и дискредитирован историей.



01.06.1992. На улицах Бендер. Приднестровье

РИА Новости

© И. Зенин

— Как складывались все эти годы отношения Приднестровской Молдавской Республики с Украиной?

— В период военной агрессии Молдовы против Приднестровья, с применением авиации, артиллерии, разрушением городов и народно-хозяйственного комплекса, Украина проявила солидарность с народом Приднестровья. На защиту Приднестровья от румынской экспансии, от национализма встали и российские, и украинские казаки. Украина приняла около 100 тыс. беженцев из Приднестровья в 1992 году. И мы им очень признательны.

У нас более 400 километров общей границы. С восточной стороны Украина наш основной сосед. География — это судьба. Отношения с Украиной долгое время развивались конструктивно. Потому что Украина, наряду с Россией, стала одним из гарантов переговорного процесса. Но, к сожалению, ситуация ухудшилась.

Сейчас Украина на официальном уровне заявляет о том, что Приднестровье угрожает им. Но Приднестровье не имеет никаких военных планов против Украины. Мы абсолютно миролюбивое государство. И, если мы что и делаем, то только помогаем украинским гражданам, которые пришли к нам в поисках убежища. У нас нет альтернативы добрососедским отношениям.

— Какова сейчас обстановка в Приднестровье?

— Мы стали свидетелями целой серии терактов с 25 апреля. Вчера были произведены обстрелы из стрелкового оружия и подствольных гранатометов в сторону складов вооружения в населённом пункте Колбасна. Эти теракты для нас являются вызовом и угрозой.

Те, кто их организовал, а следы ведут на Украину, как уже говорил президент Приднестровья, ставят целью вызвать напряжение и дестабилизацию общества. Сейчас мы обеспечиваем безопасность наших граждан, и всех гостей республики. Мы взяли под охрану жизненно важные центры, включая дороги. Делается всё, чтобы не допустить паники.

Также мы находимся и в состоянии информационной войны. Большинство сайтов органов власти Приднестровья подвергаются мощнейшей DDOS-атаке, она длится уже несколько дней. Очень много фейков идёт со стороны Молдовы. И, к сожалению, с украинской стороны тоже, в отношении Приднестровья публикуется в социальных сетях много недостоверной информации. Это будоражит население. Мы призываем наших граждан доверять только официальной информации, здравому смыслу, своим глазам и ушам.

— В сети появились фото больших потоков беженцев из Приднестровья. Это соответствует действительности?

— У нас были Пасхальные праздники. На этот период введён упрощённый порядок пересечения границы. Очень много приднестровцев уехали, и очень много граждан Молдовы приехали к нам в гости, к родным, к близким. После праздников люди стали возвращаться, и всё это совпало с усилением режима пересечения границы после терактов. Досмотр каждого автотранспорта занимает определённое время. Говорить о том, что есть массовый исход жителей Приднестровья, нельзя. Нет никаких мероприятий мобилизационного характера. Но недоброжелатели Приднестровья пытаются использовать любой повод для создания внутренней напряжённости. Делают разные вбросы.

— Могли бы вы подробней рассказать, что из себя представляет собой объект в населённом пункте Колбасна?

— Когда выводились советские войска из Германии в 1980-е годы, на эти склады свозились боеприпасы Западной группы войск. На территории Приднестровья была расквартирована 14-я общевойсковая гвардейская армия. Это были одни из самых больших складов на западном и юго-западном направлении. Там хранилось до 44 тыс. тонн боеприпасов. В настоящее время — около 20 тыс. тонн. Это гигантские объёмы. Данный объект принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Оперативная группа российских войск осуществляет необходимый режим безопасности. Объект защищен профессионально. Но, с учётом сложной ситуации, и с учётом тревожных сигналов, связанных с выстрелами в направлении данного объекта, мы все крайне обеспокоены этим.