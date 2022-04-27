«Попытка придушить пророссийский анклав»: что может стоять за обострением ситуации в Приднестровье

За терактами в Приднестровье может стоять Украина. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он призвал Киев провести расследование фактов незаконного перемещения украинских боевых групп и совершения ими террористических актов в ПМР. 25 и 26 апреля в граничащем с Украиной Приднестровье было обстреляно здание Министерства госбезопасности, а также подорваны две радиовышки и атакована воинская часть. По мнению замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, за этими атаками стоит Киев, который пытается таким образом втянуть в конфликт на Украине Молдавию. Эксперты полагают, что возможная агрессия украинцев в Приднестровье будет иметь крайне негативные последствия для Киева.

За организацией терактов на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики стоит Украина, заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут на Украину... Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», — отметил Красносельский.

Президент республики призвал Киев «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов» на территории Приднестровья. Кроме того, Красносельский попросил Кишинёв не поддаваться на провокации.

«Не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья», — отметил глава ПМР.

Отреагировали на события в Приднестровье и власти Молдавии, которые не признают суверенитет ПМР и считают этот регион частью своей страны.

Последствия диверсии в Тирасполе

© Пресс-центр МВД ПМР

По мнению молдавского президента Майи Санду, взрывы в непризнанной республике могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.

«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации», — заявила Санду.

Она также отметила, что Кишинёв выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Приднестровья.

«Мы осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинёв продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье, выступаем за мирный политический диалог», — заявила Санду.

Вадим Красносельский назвал необоснованным заявление президента Молдавии Майи Санду о связи взрывов в Приднестровье с «противостоянием сил» внутри республики. По его словам, это «личные домыслы» Санду.

Ранее, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе. Как сообщили в МВД республики, были выбиты окна и началось возгорание. Пострадавших в результате атаки не было.

На следующий день в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва, в результате которых были выведены из строя две самые мощные антенны Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ): мегаваттная и полумегаваттная. Обе вышки ретранслировали российское радио.

Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

26 апреля президент ПМР Вадим Красносельский провёл заседание Совета безопасности, в ходе которого стало известно, что также была атакована воинская часть в районе села Парканы.

«Зафиксировано три факта: пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи посёлка Маяк», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В связи со сложившейся ситуацией в республике был введён «красный» уровень террористической опасности, который подразумевает приведение в состояние готовности сил и средств для контртеррористической операции, усиление охраны объектов, в которых наиболее вероятно совершение терактов, и ужесточение контроля за передвижением транспорта через границы региона.

Власти республики также намерены принять неотложные меры для возможной эвакуации людей, приёма пострадавших, организации экстренной психологической помощи и охраны оставшегося без присмотра имущества.

Часть школ в Приднестровье переведена на удалённый режим. Также власти ПМР отменили для школьников выпускные экзамены.

Помимо этого, было решено отменить салют и массовые мероприятия 9 мая по случаю празднования Дня Победы.

Ситуацию в Приднестровье прокомментировали в Москве. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, РФ обеспокоена происходящим в ПМР.

«Единственное, что я могу сказать, — что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков.

В свою очередь, замглавы МИД России Андрей Руденко пояснил, что российская сторона надеется избежать сценария, при котором Москве пришлось бы вмешаться в ситуацию в Приднестровье.

«Давайте дождёмся окончания расследования», — добавил Руденко.

Замороженный конфликт

Напомним, Приднестровье обрело фактическую независимость от Молдавии в 1992 году, когда Кишинёв попытался силой вернуть контроль над регионом. На отколовшейся от Молдавии территории была образована Приднестровская Молдавская республика.

Это государство не было признано ни Молдавией, ни другими членами ООН, включая Россию.

Стоит отметить, что вооружённый конфликт в Приднестровье был остановлен благодаря вмешательству российских миротворцев. Сейчас миротворческую миссию в ПМР выполняют военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ).

Последствия взрывов в посёлке Маяк, где находится радиоцентр

© Пресс-центр МВД ПМР

По словам замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, в ПМР сейчас находятся около 2 тыс. российских военнослужащих. При этом контингент формируется в основном из российских граждан, проживающих в Приднестровье, которых в республике сейчас насчитывается, согласно его оценкам, порядка 200 тыс. человек.

«То есть набор в этот воинский контингент происходит в значительной степени в самом Приднестровье. У меня нет никаких сомнений в том, что местные жители воспринимают солдат российской группы как своих. Присутствие российских миротворцев является гарантом мира на берегах Днестра», — заявил депутат в беседе с RT.

В то же время активным сторонником вывода Вооружённых сил РФ из региона является нынешний президент Молдавии Майя Санду. По её мнению, уход миротворцев является залогом «территориальной целостности и независимости» Молдавии.

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Впрочем, дальше заявлений Санду не идёт и никаких активных попыток восстановить контроль над Приднестровьем Кишинёв не предпринимает. Однако, как отмечают эксперты, замороженный конфликт и присутствие там российских военных являются важным фактором в антироссийских планах как НАТО, так и Украины. По словам аналитиков, рано или поздно ситуация там может обостриться.

Так, 8 апреля официальный представитель Вооружённых сил Украины полковник Богдан Сенник заявил, что Украина намерена сбивать российские военные и военно-транспортные самолёты, направляющиеся в Приднестровье.

При этом Украина предпринимала попытки установить блокаду Приднестровья и до начала специальной военной операции РФ. Ещё в 2015 году Киев денонсировал договор с Россией о транзите через территорию Украины российских военных в Приднестровье.

Политику на установление фактической блокады региона продолжил и занявший в 2019 году пост президента Украины Владимир Зеленский. С 1 сентября 2021 года он запретил въезд на украинскую территорию и транзит через неё автомобильного транспорта с приднестровскими номерами.

«На Украине есть горячие головы»

По словам Константина Затулина, теракты в Приднестровье могут быть связаны с попытками Киева втянуть Молдавию в конфликт на Украине.

«Ситуацию в Приднестровье обостряют. Это не внутреннее дело ПМР, это происки кого-то из соседей. Думаю, речь идёт об украинской стороне, которая втягивает Молдову в попытку придушить пророссийский анклав. Украина таким образом пытается нанести ущерб России везде, где это только возможно. Отсюда обострение ситуации вокруг Приднестровья», — заявил Затулин в беседе с RT.

При этом Кишинёв пока не спешит втягиваться в украинский конфликт, считает депутат.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в ПМР

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

«Молдова, по крайней мере на данном этапе, большого энтузиазма не проявляет. Но она действует в фарватере западной политики. Надо учитывать зависимость действующей там администрации от ЕС и США. Опасность состоит ещё и в том, что никто не знает точно, где кончается собственно Молдова с её спецслужбами и вооружёнными силами, а где начинается Румыния. Всё происходящее может быть прелюдией к попыткам осуществить военную операцию в ПМР. То, что Молдова не торопится с этим, связано с воспоминаниями о 1992 годе и пониманием того, что навлекать на себя беду лучше не стоит. Но Украина с этим не считается», — говорит Затулин.

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Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Ермолаев.

«На Украине есть горячие головы, которые призывают нанести удар по Приднестровью. Думаю, что за провокациями в ПМР стоит очень недальновидная часть украинского истеблишмента. Любые действия Украины на приднестровском направлении вызовут колоссальные негативные для Киева последствия. Кроме того, я очень сомневаюсь, что Кишинёв пойдёт на поддержку подобного шага. Однако если авантюрные мысли в Киеве возобладают, то это приведёт к расширению географии конфликта на Украине», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин выразил уверенность, что действия Киева на приднестровском направлении не повлияют на общий ход специальной военной операции РФ.

«Мы как шли вперёд, так и идём», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Литовкин также предположил, что при определённом развитии событий Москва может поднять вопрос о признании независимости ПМР.

Данное мнение разделяет и Константин Затулин. По его словам, в случае агрессии Украины против Приднестровья и находящихся там российских военных Москва может пойти на такой шаг.

«Ещё в 2008 году на парламентских слушаниях в Думе мы рекомендовали признать ПМР в случае нападения на неё со стороны Молдовы. Сейчас могу добавить: или со стороны Украины. Вот в случае такого нападения повод для признания у нас возникает, как и повод немедленно задействовать всевозможные силы для того, чтобы избавить от опасности мирное население Приднестровья», — заключил Константин Затулин.