МИД России: Москва надеется избежать сценария по вмешательству в ситуацию в Приднестровье

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется избежать сценария, при котором Москве пришлось бы вмешаться в ситуацию в Приднестровье.
МИД России: Москва надеется избежать сценария по вмешательству в ситуацию в Приднестровье
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Давайте дождёмся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, что будет делать Москва в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

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