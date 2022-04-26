МИД России: Москва надеется избежать сценария по вмешательству в ситуацию в Приднестровье

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется избежать сценария, при котором Москве пришлось бы вмешаться в ситуацию в Приднестровье.

«Давайте дождёмся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, что будет делать Москва в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.