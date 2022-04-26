МИД России: Москва надеется избежать сценария по вмешательству в ситуацию в Приднестровье
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«Давайте дождёмся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос, что будет делать Москва в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.
Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.