Часть школ в Приднестровье переведены на удалённый режим

Ряд образовательных учреждений непризнанной Приднестровской Молдавской республики переведены на удалённый режим работы после серии атак на приднестровской территории.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский по итогам заседания Совета безопасности.

«Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения», — проинформировала президентская пресс-служба.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности и отменены мероприятия в связи с 9 мая.