Часть школ в Приднестровье переведены на удалённый режим

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Ряд образовательных учреждений непризнанной Приднестровской Молдавской республики переведены на удалённый режим работы после серии атак на приднестровской территории.
Часть школ в Приднестровье переведены на удалённый режим
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский по итогам заседания Совета безопасности.

«Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения», — проинформировала президентская пресс-служба.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности и отменены мероприятия в связи с 9 мая.

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