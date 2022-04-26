Часть школ в Приднестровье переведены на удалённый режим
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский по итогам заседания Совета безопасности.
«Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения», — проинформировала президентская пресс-служба.
Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности и отменены мероприятия в связи с 9 мая.